الجزائرية للطرق السريعة: حالة السير صعبة عبر هذه المقاطع من الطريق السيار

كشفت مؤسسة الجزائرية للطرق السريعة، عن حالة السير عبر عدة مقاطع للطريق السيار في مختلف الولايات بعد التساقط الكثيف للثلوج.

وأوضحت المؤسسة، الأحد، أنه نظرا للتساقط المستمر للثلوج على فإن عدة مقاطع للطرق وللطريق السيار تشهد حالة سير صعبة جدا وهي:

1- الطريق الاجتنابي بجبل الوحش وزيغود يوسف بقسنطينة.

2- تاجنانت وشلغوم العيد بميلة.

3- عين أرنات والحاسي بسطيف.

4- زنونة ولشبور وعوين زريقة والياشير ببرج بوعريريج.

5- مقاطع الطريق السيار شمال-جنوب ببن شيكاو بالمدية.

وذكرت مؤسسة الجزائرية للطرق السريعة أن حركة السير بمنحدر زنونة ومقطع لشبور بولاية برج بوعريريج “شبه مشلولة” بسبب تكون الجليد, داعية مستعملي الطريق السيار الى توخي الحذر, خاصة على المنحدرات.

كما نبهت إلى تواجد ضباب كثيف على مستوى محول جبل الوحش بقسنطينة في الاتجاهين, وعين تفيف-خميس مليانة بعين الدفلى, وقبل وعند مخرج نفق الجباحية بالبويرة, وقبل وعند مخرج نفق الشفة-الحمدانية بالطريق السيار شمال-جنوب, مع تساقط كميات معتبرة من الثلوج.

وأشارت المؤسسة إلى أن حركة السير عادت الى سيولتها الطبيعية بمقطع الطريق السيار (في الاتجاهين) بأولاد المهدي بولاية عين الدفلى بعد تدخل وحدات الجزائرية للطرق السيارة واللجوء الى عملية واسعة لنثر الملح الاصطناعي.

وأفادت بخصوص حالة شبكة الطريق السيار في باقي المقاطع صبيحة الأحد, أن حركة السير تعرف سيولة “عادية” بالنسبة لمقاطع الطريق السيار بغرب الجزائر، أما مقاطع الطريق السيار بالوسط وكذا الطريق الاجتنابي الجنوبي 2 (زرالدة – بودواو) فحركة السير فيها “كثيفة” بسبب تهاطل الأمطار.

وكانت الجزائرية للطرق السيارة قد سجلت عدة تدخلات لفرق أعوان الصيانة الشتوية التابعة لها عبر عدد من الولايات التي عرفت تساقطا كثيفا للثلوج والجليد ووجود الضباب.