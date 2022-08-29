-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجزائرية للطرق السيارة.. أشغال استعجالية بمنحدر الجباحية

الشروق أونلاين
  • 182
  • 0
الجزائرية للطرق السيارة.. أشغال استعجالية بمنحدر الجباحية

باشرت مصالح الجزائرية للطرق السيارة، الاثنين، أشغال تصليح استعجالية على مستوى فواصل التمدد لجسر واد الرخام قبل مقطع منحدر الجباحية اتجاه الجزائر.

وأفاد بيان للشركة انه تنفيذا للخطة الإستعجالية التي تم اعتمادها لمواجهة تزايد حوادث المرور الخطيرة على مستوى مقطع الجباحية بالبويرة بالطريق السيار، وعقب اللقاء التنسيقي الذي ضم شركاء الجزائرية للطرق السيارة في استغلال وتأمين الطريق السيار تباشر مصالح الجزائرية للطرق السيارة إشغال تصليح فواصل التمدد لجسر واد الرخام قبل مقطع منحدر الجباحية اتجاه الجزائر.

وتابع المصدر “نرجو من مستعملي الطريق الأفاضل مضاعفة الانتباه عند الاقتراب من منطقة الأشغال واحترام الإشارات الخاصة بالأشغال”.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الأحد 28 أوت 2022

أخبار الجزائر ليوم الأحد 28 أوت 2022

الحكومة تستبق فيضانات الخريف بمخطط يقظة

الحكومة تستبق فيضانات الخريف بمخطط يقظة

وزارة الخارجية: الجزائر تتابع بقلق بالغ تطور الأوضاع في ليبيا

وزارة الخارجية: الجزائر تتابع بقلق بالغ تطور الأوضاع في ليبيا

1600 نقطة بيع لتسويق الكتب المدرسية

1600 نقطة بيع لتسويق الكتب المدرسية

فتح الإقامات الجامعية أمام الطلبة يوم 4 سبتمبر

فتح الإقامات الجامعية أمام الطلبة يوم 4 سبتمبر

ملايير أهدرت في حفر بئر ارتوازي في غير موقعه المُحدد

ملايير أهدرت في حفر بئر ارتوازي في غير موقعه المُحدد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد