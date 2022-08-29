الجزائرية للطرق السيارة.. أشغال استعجالية بمنحدر الجباحية

باشرت مصالح الجزائرية للطرق السيارة، الاثنين، أشغال تصليح استعجالية على مستوى فواصل التمدد لجسر واد الرخام قبل مقطع منحدر الجباحية اتجاه الجزائر.

وأفاد بيان للشركة انه تنفيذا للخطة الإستعجالية التي تم اعتمادها لمواجهة تزايد حوادث المرور الخطيرة على مستوى مقطع الجباحية بالبويرة بالطريق السيار، وعقب اللقاء التنسيقي الذي ضم شركاء الجزائرية للطرق السيارة في استغلال وتأمين الطريق السيار تباشر مصالح الجزائرية للطرق السيارة إشغال تصليح فواصل التمدد لجسر واد الرخام قبل مقطع منحدر الجباحية اتجاه الجزائر.

وتابع المصدر “نرجو من مستعملي الطريق الأفاضل مضاعفة الانتباه عند الاقتراب من منطقة الأشغال واحترام الإشارات الخاصة بالأشغال”.