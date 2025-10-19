الجزائرية للمياه بتيزي وزو توعي عاملاتها ضد السرطان

في إطار الحملات التحسيسية لـ"أكتوبر الوردي"

نظمت وحدة الجزائرية للمياه بولاية تيزي وزو، يوما تحسيسيا وتوعويا لفائدة عاملات الوحدة، حول سرطان الثدي، وذلك ضمن الحملات المنظمة في إطار “أكتوبر الوردي” للتحسيس حول السرطان وسبل الوقاية منه.

المبادرة التي لقيت ترحيبا وسط العاملات، جاءت بالتنسيق بين مديرة الوحدة “اوعمروش آسيا” والمكتب الولائي لجمعية “الفجر” لمساعدة الأشخاص المصابين بداء السرطان، حيث أشرفت إطارات الجمعية من دكاترة ومساعدات اجتماعيات، على إظهار أهمية الكشف المبكر عن السرطان خصوصا سرطان الثدي باعتباره النوع الأكثر فتكا وانتشارا بين النساء، واعتماد الوقاية بالكشف والتشخيص المبكر للمرض، للتمكن من الخضوع لعلاج ناجع، كما أشارت المشاركات إلى ضرورة الكشف الدوري واعتماده كأسلوب حياة، لمحاربة هذا الداء والإفلات منه.