-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
في إطار الحملات التحسيسية لـ"أكتوبر الوردي"

الجزائرية للمياه بتيزي وزو توعي عاملاتها ضد السرطان

رانية. م
  • 41
  • 0
الجزائرية للمياه بتيزي وزو توعي عاملاتها ضد السرطان

نظمت وحدة الجزائرية للمياه بولاية تيزي وزو، يوما تحسيسيا وتوعويا لفائدة عاملات الوحدة، حول سرطان الثدي، وذلك ضمن الحملات المنظمة في إطار “أكتوبر الوردي” للتحسيس حول السرطان وسبل الوقاية منه.

المبادرة التي لقيت ترحيبا وسط العاملات، جاءت بالتنسيق بين مديرة الوحدة “اوعمروش آسيا” والمكتب الولائي لجمعية “الفجر” لمساعدة الأشخاص المصابين بداء السرطان، حيث أشرفت إطارات الجمعية من دكاترة ومساعدات اجتماعيات، على إظهار أهمية الكشف المبكر عن السرطان خصوصا سرطان الثدي باعتباره النوع الأكثر فتكا وانتشارا بين النساء، واعتماد الوقاية بالكشف والتشخيص المبكر للمرض، للتمكن من الخضوع لعلاج ناجع، كما أشارت المشاركات إلى ضرورة الكشف الدوري واعتماده كأسلوب حياة، لمحاربة هذا الداء والإفلات منه.

مقالات ذات صلة
وزير داخلية فرنسا لوران نونيز يدعو إلى إعادة بعث الحوار مع الجزائر

وزير داخلية فرنسا لوران نونيز يدعو إلى إعادة بعث الحوار مع الجزائر

الاتحاد البرلماني الدولي.. ناصري يشارك في اجتماعات تنسيقية بجنيف

الاتحاد البرلماني الدولي.. ناصري يشارك في اجتماعات تنسيقية بجنيف

وزارة الصحة تتدخل لتسوية وضعية موظفي المستشفيات

وزارة الصحة تتدخل لتسوية وضعية موظفي المستشفيات

ملفات ثقيلة أمام جنايات العاصمة في دورتها الجديدة

ملفات ثقيلة أمام جنايات العاصمة في دورتها الجديدة

تكثيف التواجد الأمني لمجابهة العنف وضمان السكينة العمومية

تكثيف التواجد الأمني لمجابهة العنف وضمان السكينة العمومية

نظام التشفير لحماية البطاقات الذهبية لـ”بريد الجزائر”!

نظام التشفير لحماية البطاقات الذهبية لـ”بريد الجزائر”!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد