الجزائرية للمياه تطلق حملة وطنية لتحيين بيانات الزبائن

تستهدف 6.7 مليون زبون عبر التراب الوطني

أطلقت مؤسسة “الجزائرية للمياه” صبيحة اليوم الأحد 19 جويلية، من ولاية مستغانم، الحملة الوطنية لتحيين بيانات زبائنها “اعرف زبونك” (KYC)، وفقا لما أفادت به المؤسسة في بيان.

وأوضح المدير المركزي للزبائن والاتصال بالمديرية العامة للمؤسسة، صلاح الدين شريط، وفقا لما نقله التلفزيون الجزائري، أن هذه العملية التي تشمل جميع ولايات الوطن تهدف إلى تحديث بيانات المشتركين لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة، بما يسمح بتحسين جودة الخدمات ورقمنة مختلف العمليات المتعلقة بالعلاقة مع الزبائن.

وأشار المسؤول إلى أن العملية تستهدف أزيد من 6.7 مليون زبون عبر التراب الوطني، داعيا المعنيين إلى التقرب من الوكالات التجارية للمؤسسة أو استعمال التطبيقات الرقمية الموضوعة تحت تصرفهم لتحديث بياناتهم، بما يضمن تعزيز التواصل المباشر والآني، ويفتح المجال للاستفادة من خدمات إلكترونية إضافية.

وتشمل البيانات المعنية بالتحيين رقم التعريف الوطني)، إلى جانب معلومات الاتصال ولا سيما رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

وشهدت العملية التي انطلقت اليوم بولاية مستغانم تكريم أوائل الزبائن الذين استكملوا تحيين بياناتهم، تشجيعًا لهم على انخراطهم الإيجابي في هذه المبادرة الوطنية، ودعمًا لجهود المؤسسة في إنجاح مسار الرقمنة وعصرنة المرفق العام، حسبما بيان المؤسسة.