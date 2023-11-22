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رياضة

الجزائرية نسيمة صايفي تفوز بجائزة الإبداع الرياضي

عمر سلامي
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الجزائرية نسيمة صايفي تفوز بجائزة الإبداع الرياضي
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نسيمة صايفي

فازت الرياضية الجزائرية نسيمة صايفي بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، فئة رياضي حقق إنجازا في ظروف وتحديات صعبة.

وهنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، نسيمة صايفي، وقالت عبر صفحتها الرسمية على “فايبسبوك”: “تهانينا الحارة  للرياضية الجزائرية نسيمة صافي على فوزها بجائزة تقديرية في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي 2023-2022! إنجاز مميز يستحق التقدير”.

وتوجت نسيمة صايفي خلال شهر جويلية الماضي، في باريس، بذهبية رمي القرص سيدات فئةF57، في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة.

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