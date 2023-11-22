الجزائرية نسيمة صايفي تفوز بجائزة الإبداع الرياضي

فازت الرياضية الجزائرية نسيمة صايفي بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، فئة رياضي حقق إنجازا في ظروف وتحديات صعبة.

وهنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، نسيمة صايفي، وقالت عبر صفحتها الرسمية على “فايبسبوك”: “تهانينا الحارة للرياضية الجزائرية نسيمة صافي على فوزها بجائزة تقديرية في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي 2023-2022! إنجاز مميز يستحق التقدير”.

نبارك لـــ نسيمة صافي من الجزائر من الجمهورية الجزائرية فوزها بجائزة

رياضي حقق إنجاز في ظروف وتحديات صعبة

( فئة أصحاب الهمم )

في الدورة الثانية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي pic.twitter.com/47T2tS4uF2 — MBR Awards (@MBRaward) November 22, 2023

وتوجت نسيمة صايفي خلال شهر جويلية الماضي، في باريس، بذهبية رمي القرص سيدات فئةF57، في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة.