الجزائرية “نغازي” أحسن حارسة مرمى في إفريقيا

نالت حامية عرين المنتخب الوطني الجزائري إناث كلوي يمينة نغازي، لقب أحسن حارسة مرمى في دور المجموعات لِكأس أمم إفريقيا سيدات، نسخة بلاد مراكش 2025.

جاء ذلك بعد أن أدرجت “الكاف” حارسة المرمى كلوي يمينة نغازي، ضمن التشكيل النموذجي لدور المجموعات، للبطولة الإفريقية إناث.

وخاضت نغازي كل لقاءات المنتخب الوطني إناث في دور المجموعات، وعددها 3 مواجهات. واستطاعت الحفاظ على شباكها نظيفة.

نغازي التي تبلغ من العمر 29 سنة، تُمثّل ألوان إناث “الخضر” منذ عام 2021، وقد خاضت لِحد الآن 18 مباراة دولية.

وعلى مستوى الأندية، ترتدي زي نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، منذ جانفي الماضي.

ونقلت “الكاف”، الأربعاء، على لسان الحارسة نغازي قولها: “عمري 29 سنة، لكنني أشعر أنني أبلغ أفضل مستوياتي. طموحي هو أن أصبح أفضل حارس مرمى في إفريقيا”.

وتنتظر كلوي يمينة نغازي والمنتخب الوطني إناث مواجهة غانا مساء السبت المقبل، بِرسم ربع نهائي “الكان” النسوي 2025. وهنا قالت: “نريد أن نصل إلى أبعد مدى ممكن. لم يعد حلما. بما أظهرناه، نعلم أنه ممكن”.

أما المدرب الوطني فغريد بن ستيتي، فقال عن الحارس نغازي: “بدأت بِبطء في المباراة الأولى، لكنها ارتقت إلى مستوى أعلى. تتمتع بموهبة حقيقية: طويلة، ونشيطة، وهادئة، وتجيد اللعب بِقدميها. إنها لاعبة متكاملة”.

وأضاف: “نغازي يمينة كلوي تتحدث كثيرا، وتُطمئن، والأهم من ذلك، أنها قريبة من المدافعات. هناك صداقة حقيقية بينهن. إنها نادرة، وهذا ما يُحدث فرقا كبيرا”.