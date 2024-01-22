الجزائرية نوال ياحي تفوز بسباق 2024 الدولي بباريس

توّجت العداءة الجزائرية نوال ياحي بسباق 2024 الدولي الذي جرى الأحد على مسافة 10 كيلومترات بالعاصمة الفرنسية، باريس.

وسجلت العداءة نوال ياحي توقيتاً قدره 32 دقيقة و54 ثانية .

وتقدمت ياحي على مواطنتها، أمينة بتيش التي نالت المرتبة الثانية، بعد قطعها المسافة في ظرف 32 دقيقة و19 ثانية.

ولدى الأكابر رجال، حلّ أحسن متسابق جزائري في المنافسة، سعيد عامري في المركز الثالث بتوقيت 28 د و54 ثا، فيما جاء مواطنه الهادي لعمش في الصف الخامس بتوقيت قدره 29د و19 ثا.

وتندرج المسابقة في إطار البرنامج التحضيري لأربعة عدائين جزائريين ، تحسبا للاستحقاقات الدولية المقبلة.