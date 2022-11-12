الجزائرية وهاب فريال في نهائي رابطة الإبطال سيدات

عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكمة الجزائرية أسماء وهاب فريال كمساعدة لنهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات “المغرب 2022

الذي سيجرى اليوم بداية من الساعة الثامنة مساء والذي سيجمع بين نادي الجيش الملكي المغربي ونظيره ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي، وسيدير المباراة الحكمة انيونان اميدان من الطوغو، تساعدها ابنة مدينة وهران أسماء وهاب فريال وكارين فورمو من الكاميرون.

وسبق للحكمة الجزائرية وأن ادارت في هذه المنافسة مباراتين في الدور الأول و اختيرت لتكون في النهائي وتشريف الصافرة الجزائرية مثلها مثل الثلاثي غربال قوراري واتشعلي المتواجدين بقطر لإدارة مقابلات مونديال قطر.