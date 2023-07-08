الجزائريون أنفقوا 31.3 مليون يورو على طلبات تأشيرات شنغن نحو هذه الدول

قام الجزائريون بتقديم 392053 طلب تأشيرة شنغن في العام 2022 وأنفقوا عليها 31.3 مليون يورو.

حسب الموقع المتخصص في أخبار تأشيرة شنغن “شنغن فيزا أنفو“، فقد قام الجزائريون بتقديم 392053 طلب تأشيرة شنغن في العام 2022 ما كلفهم 31.3 مليون يورو، أي ما قيمته 4.6 مليار دينار.

حسب نفس المصدر تأتي إسبانيا في صدارة البلدان التي قدم إليها الجزائريون طلبات للحصول على التأشيرة في عام 2022. فتم تقديم 26 بالمئة من الطلبات في القنصليات الإسبانية.

فتم تقديم 102656 طلبا في قنصليات الجزائر العاصمة ووهران، بتكلفة تقدر بـ8.2 مليون يورو.

كي تأتي بعدها كل من فرنسا ثم إيطاليا. فتم تقديم 41109طلب تأشيرة إلى فرنسا بقيمة 3.2 مليون يورو و17814 طلبا لإيطاليا بتكلفة 1.4 مليون يورو.

ثم تأتي بعد ذلك كل من ألمانيا وبلجيكا من حيث طلبات التأشيرة. فكلفت طلبات الجزائريين التأشيرة نحو ألمانيا 487680 يورو، فيما كلفت الطلبات نحو بلجيكا، وهي خامس وجهة، 480400 يورو.

وحسب الموقع فالجزائريون يأتون في المرتبة الخامسة من حيث تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن.