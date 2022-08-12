الجزائريون ادخروا 1000 مليار في حسابات البنك الخارجي

وفق مختلف صيغ الصيرفة الإسلامية

تم إيداع مبلغ إجمالي قيمته 10 مليار دينار من المدخرات على مستوى مختلف الشبابيك والوكالات المخصصة للصيرفة الإسلامية لبنك الجزائر الخارجي على المستوى الوطني منذ الإطلاق الرسمي لهذا النشاط في 30 ديسمبر 2021، حسب بيان للبنك.

وأعلن عن هذا الرقم الرئيس المدير العام للبنك لزهر لطرش أمس الأوّل، بمناسبة افتتاح ثلاثة شبابيك مخصصة لنشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى ولايات المدية والجلفة والمسيلة، حسب ذات المصدر.

كما أعلن الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي عن إطلاق ثلاثة منتجات جديدة للمهنيين والمؤسسات تتمثل في كل من منتجات “إجارة المعدات والعتاد المتحرك ” و”مرابحة السلع” و”تمويل سلام”. ويخص افتتاح الشبابيك الجديدة المخصصة للصيرفة الإسلامية وكالة بنك الجزائر الخارجي للمدية (026) ووكالة الجلفة (031) ووكالة المسيلة (047) التي تقترح سبعة منتجات إطلاق مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. يشمل هذا العرض منتجات ادخار وتمويل مختلفة بغرض تلبية الطلب والحاجيات، ويضم هذا العرض أساسا فتح حساب استثمار إسلامي غير مقيد للخواص وحساب استثمار إسلامي غير مقيد للمؤسسات ووديعة إسلامية للخواص وحساب جار إسلامي وحساب ادخار إسلامي، إضافة إلى حساب وديعة للاستثمار غير مقيد.

كما يتم أيضا عرض منتجات “مرابحة للسيارات” و”مرابحة للاستهلاك” و”مرابحة للعقار”. وعليه، ومن خلال عمليات الافتتاح الجديدة هذه، يضم بنك الجزائر الخارجي إلى حد الآن 29 شباكا موزعا على عدة ولايات تغطي بذلك المناطق الثلاث وهي الوسط والشرق والغرب، حسب ذات البيان.

ويعتزم بنك الجزائر الخارجي مواصلة هذا المسعى لبلوغ قبل نهاية السنة، 44 وكالة هادفة “وفقا لسياسة الوفاء والتقرب التي ينتهجها البنك مع زبائنه منذ 1967.”

وأوضح ذات المصدر أن جميع المنتجات المقترحة من طرف البنك مطابقة لأحكام الشريعة ومصادق عليها من طرف الهيئة الشرعية للبنك والهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة للصيرفة الإسلامية.