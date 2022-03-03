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اقتصاد

الجزائريون استوردوا 10 آلاف سيارة خلال شهر جانفي  

الشروق أونلاين
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الجزائريون استوردوا 10 آلاف سيارة خلال شهر جانفي  

كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن الجزائريين من أشخاص وخواص استوردوا 10 آلاف سيارة خلال شهر جانفي الماضي فقط.  

وأوضح زغدار، الخمس، خلال زيارة عمل قادته لولاية الشلف أن عملية استيراد السيارات تتم بصفة عادية حيث بلغ مجموع السيارات المستوردة من طرف الأشخاص والخواص خلال شهر جانفي الماضي 10 آلاف سيارة .

وأضاف أن العملية رغم الظروف الصحية السائدة بسبب انتشار وباء كورنا، تتم بصفة عادية لافتا إلى أن معدل الاستيراد يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 سيارة شهريا .

و بخصوص ملف تصنيع السيارات قال الوزير: “نريد صناعة فعالة و حقيقية و نحن في إتصال مع كبرى الشركات من أجل أن تكون لدينا صناعة فعلية” مؤكدا أن هذا الملف بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين يكتسي بعدا إستراتيجيا من أجل إرساء صناعة فعلية حقيقية تصل إلى التصدير”.

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