الجزائريون تحدّثوا 41 مليار دقيقة في الهاتف خلال 90 يوما

زيادة في حجم المكالمات والرسائل النصية

تم تسجيل 47.67 مليون مشترك في الهاتف النقال بالجزائر خلال الثلاثي الأول من عام 2022، مقابل 46.04 مليون مشترك في الثلاثي الأول من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت نسبتها 3.35 بالمائة، وفقا لآخر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

وأوضح المصدر نفسه أنه من بين 47.67 مليون مشترك نشط، هناك 42.68 مليون مشترك في شبكة الجيل الثالث والرابع، أي 89.54 بالمائة، مقابل 4.98 مليون مشترك في شبكة “جي أس أم” أي 10.46 بالمائة.

ووفق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، سجل معدل انتشار شبكة الهاتف المحمول، زيادة قدرها 3.5 بالمائة بين الثلاثي الأول من عام 2021 أي معدل انتشار 104.65 بالمائة، والثلاثي الأول من عام 2022 108.15 بالمائة.

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن هذه الزيادة مردها لاسيما إلى “الزيادة الطفيفة في سوق الهاتف المحمول”.

كما بلغ حجم الحركة الصوتية المتولدة في شبكات الهاتف النقال حجم 41574 مليار دقيقة في الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 1.81 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ومن بين 41574 مليار دقيقة، تم إجراء 86.63 بالمائة في الشبكة الداخلية، و13.27 بالمائة في حركة الشبكة الوطنية الصادرة، و0.06 بالمائة في حركة الشبكة الدولية الصادرة و0.05 بالمائة في حركة الشبكة الدولية الواردة.

في ذات السياق، بلغ حجم حركة الرسائل القصيرة المستعملة في شبكات الهاتف المحمول، 2483 مليون رسالة نصية، أي بزيادة قدرها 11.30 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ومن بين 2483 مليون رسالة نصية، تم إرسال 88.96 بالمائة عبر الشبكة الداخلية، و9.95 بالمائة في حركة الشبكة الوطنية الصادرة و0.08 بالمائة في حركة الشبكة الدولية الصادرة و0.01 بالمائة في حركة الشبكة الدولية الواردة.

وحافظ متعامل الهاتف النقال موبيليس على المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين في شبكات جي أس م والجيل الثالث والرابع خلال الثلاثي الأول من 2022، بـ20.3 مليون مشترك، يليه المتعامل جيزي بـ14.6 مليون وأوريدو 12.7 مليون.

وسجل المتعامل موبيليس تطورا في حظيرة مشتركيه في “الجي أس م” والجيل الثالث والرابع بـ20.3 مليون مشترك خلال الثلاثي الجاري مقابل 19.2 مليون خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، حسب الوثيقة نفسها.

ويليه المتعامل جازي بـ14.6 مليون مشترك خلال الثلاثي الأول من 2022 مقارنة مع 14.3 مليون خلال الفترة نفسها من 2021، وأوريدو بـ12.7 مليون مشترك في تكنولوجيات الجيل الثالث والجيل الرابع إلى غاية 31 مارس 2022 مقارنة مع 12.4 مليون في الفترة ذاتها من 2021.

وقد تم إعداد هذا التقرير على مجموع 44.08 مليون نسمة و7.34 مليون أسرة إلى غاية 31 مارس 2022.

وبالمقابل، بلغ عدد المشتركين في شبكات الهاتف الثابت سلكية ولاسلكية في الجزائر عند نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 5.2 مليون مشترك، مقابل 4.82 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2021، أي بزيادة قدرها 7،83 بالمائة، حسبما كشف عنه آخر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

وحسب الوثيقة، فإن 4.75 مليون مشترك من مجموع 5.2 مليون مشترك في شبكات الهاتف الثابت في الثلاثي الأول من السنة الجارية هم مشتركون مقيمون و447.436 آخرين هم مشتركون مهنيون.