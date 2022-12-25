الجزائريون خامسا.. هذه قائمة العرب الأكثر حصولا على التأشيرة الأمريكية  

حلت الجزائر في المرتبة الخامسة في قائمة الجنسيات العربية الأكثر حصولا على تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2021.

وبحسب التقرير السنوي الصادر مؤخراً عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021، تصدر اليمن الدول العربية في قائمة أكثر الجنسيات حصولاً على التأشيرة الأمريكية وتذيلت سلطنة عُمان القائمة.

ووفقاً للتقرير، جاءت الجزائر في المرتبة الخامسة بـ 1922 تأشيرة وسبقتتها بالترتيب من الأول إلى الرابع اليمن التي حصلت على حوالي 4.7 آلاف تأشيرة، وجاءت في المرتبة الثانية المغرب ثانياً ثم الأردن ثالثاً بمجموع 3.5 آلاف و2.7 ألف على التوالي، وتلتهما مصر بـ2230 تأشيرة، وفي المرتبة السادسة حلت لبنان بـ1543 تأشيرة، فالسودان بـ783 تأشيرة، تلته سوريا بـ757 تأشيرة، والصومال بـ724 تأشيرة، ثم السعودية بـ701 تأشيرة.

وحلت بعد السعودية الإمارات بـ598 تأشيرة، تلاها العراق بـ576 تأشيرة، فالكويت بـ412 تأشيرة، وتونس بـ298 تأشيرة، وليبيا بـ233 تأشيرة، ثم قطر بـ190 تأشيرة، فجيبوتي بـ80 تأشيرة، تلتها البحرين بـ66 تأشيرة، ثم موريتانيا بـ62 تأشيرة، وأخيراً سلطنة عمان بـ38 تأشيرة.

وتتيح الولايات المتحدة الأمريكية للمهاجرين الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، وتمنح تأشيرات الهجرة على أساس: العلاقات الأسرية، والعمل، واللجوء أو الاختيار في برنامج الهجرة المتنوعة.