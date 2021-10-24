الجزائريون ضمن قائمة أكثر الجنسيات العربية تملكا للعقارات في تركيا

كشف موقع تركي للعقار أن الجزائريين احتلوا المرتبة العاشرة عربيا ضمن قائمة الجنسيات العربية الأكثر تملكاً للعقارات في تركيا.

وأوضح موقع “فال تركيا” للعقار أن الجزائريين ضمن الجنسيات العربية التي بات اقتناء العقار في تركيا أحد أهدافها.

وأشار الموقع في إحصائية نشرها إلى أن العراقيين أكثر الشعوب العربية اقتناء للعقار في تركيا تليها الكويت ثم اليمن وبعدها، الأردن، مصر، فلسطين، السودان، لبنان، السعودية والجزائر.

وأشارت تقارير إعلامية أنه مطلع العام الجاري 2021، أعلنت الإحصاء التركية ارتفاع مبيعات العقارات في تركيا بنسبة 12%، خلال العام 2020، مقارنة بالعام 2019، كاشفةً أن عدد المنازل التي بيعت خلال عام 2020 وصل إلى مليون و499 ألفاً و316.

وشهد قطاع العقارات إقبالاً كبيراً على شراء العقارات في تركيا، في حين بلغ عدد العقارات المباعة للجاليات العربية والأجنبية الموجودة في تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري 9 آلاف و887 عقاراً، رغم ظروف جائحة كوفيد-19 وقيود السفر الدولية.