الجزائريون غاضبون من غوارديولا بسبب “انفعاله” على محرز

نجم السيتي السابق يكشف الفرق بين قائد "الخضر" وصلاح

عبر الجزائريون عن غضبهم الشديد من تصرف مدرب نادي مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، مع رياض محرز خلال مواجهة فريقه أمام ريال مدريد، سهرة الثلاثاء الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز المان سيتي بـ(4-3)، عندما هّم بالصراخ عليه بعد أن ضيع فرصة سانحة للتسجيل.

وكان المدرب الإسباني لوح بذراعيه مرارًا وتكرارًا وصرخ باسم النجم الجزائري، بعد أن كانت الفرصة التي ضيعها في الدقيقة 25 من اللقاء كفيلة ربما بحسم فريقه للقاء مبكراً، وهو ما أثار غضب الجزائريين الذين هاجموا غوارديولا في منصات التواصل الاجتماعي، لأنه يعامل محرز، حسبهم، بطريقة مختلفة عن الآخرين، بدليل أنه بعد دقيقتين فقط، لم يتعامل بيب بنفس الطريقة، مع الفرصة التي أطاح بها فيل فودين في منطقة الجزاء، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام، حول ردة الفعل المبالغ بها من المدرب، عندما تكون الفرصة الضائعة من رياض محرز، لكن الأمر يختلف كثيراً مع بقية النجوم.

من جهة أخرى، كشف نجم منتخب انجلترا ومانشستر سيتي السابق، ميكا ريتشاردز، عن الفارق بين الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم الستيزنس، والدولي المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانجليزي، والذي سمح لمهاجم الريدز بالتفوق من الناحية التهديفية على أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز لعام 2016.

وقال نجم المان سيتي السابق في عموده الأسبوعي على “بي بي سي سبورت” إن رياض محرز قادر على تسجيل الكثير من الأهداف مثل محمد صلاح، وكتب: “على اللاعب الجزائري أن يبقي الأمور بسيطة عندما يجد نفسه أمام المرمى”، وسجل محرز 11 هدفا في 25 مباراة في “البريميرليغ” هذا الموسم، على الرغم من أنه بدأ 13 مباراة فقط أساسيا من تلك المباريات، وهو نصف عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح، الذي شارك 31 مرة، منها 29 مباراة كأساسي، في “البريميرليغ” مع ليفربول منذ بداية الموسم، ويرى الدولي الانجليزي السابق أن الدولي الجزائري يفتقد إلى “التركيز” أمام المرمى، وقال بهذا الخصوص: “محرز يجعل الأمور معقدة للغاية بالنسبة له”، قبل أن يضيف: “لا أجد أرقام محرز التهديفية محبطة لأنني أشعر أنه يفتقر إلى الجودة أمام المرمى، لكني أعتقد فقط بأن لديه المزيد ليقدمه”، وتابع تبريره لوجهة نظره بالقول: “سيفعل (محرز) شيئًا مثيرًا للسخرية مثل إسقاط الكرة بلمسة فنية ساحرة ومحاولة مراوغة ثلاثة لاعبين، ثم يضيع كل شيء بمحاولة القيام بالكثير أمام المرمى لتضيع منه فرصة التسجيل”، وأردف: “إذا قام محرز بالخيار البسيط في تلك المنطقة (منطقة الجزاء)، لكان قد حصل على نفس إحصائيات محمد صلاح وسيسجل 40 هدفًا في الموسم”.

إلى ذلك، استدل موقع “غول العالمي” الذي نقل ما قاله ريتشاردز، بفرصة محرز الضائعة في الوقت بدل الضائع من لقاء ليفربول في قمة الدوري الانجليزي الممتاز، وكتب في التقرير: “خرج محرز من مقاعد البدلاء في التعادل 2-2 ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان لديه فرصة كبيرة ليحقق الفوز في وقت متأخر من المباراة، ومع ذلك أفسد التسديدة بمحاولة رفعها فوق الحارس أليسون وانتهى الأمر بتقاسم النقاط”.