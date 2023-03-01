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اقتصاد

الجزائريون والتوانسة يستهلكون الخبز الأقل سعرا في العالم

الشروق أونلاين
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الجزائريون والتوانسة يستهلكون الخبز الأقل سعرا في العالم
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الخبز في الجزائر

يتمتع المستهلكون في الجزائر وتونس برغيف الخبز الأبيض الأقل سعرا في العالم. حسب ما رصده موقع “Numbeo” المتخصّص.

وقدّر موقع سعر 500 غرام من الخبز بـ0.16 دولار. وهو السعر الأدنى بين جميع الدول الـ107 التي يشملها الرصد، بعد الخبز التونسي الذي لا يتجاوز ثمن نفس الكمية منه 0.14 دولار.

والخبز في الجزائر مادة مدعومة الأسعار. ويحدّد القانون وزن الرغيف الواحد بما بين 300 و350 غرام، مقابل سعر  8.5 دنانير.

بالمقابل، يبلغ سعر الخبز الأغلى في العالم 3.26 دولار في الولايات المتحدة، و3.20 دولار في سويسرا، و2.96 دولار في إيسلندا، حسب معطيات الموقع.

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