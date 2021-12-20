الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر مساجد الجمهورية

انطلقت عبر مساجد الجمهورية، صبيحة الاثنين، صلاة الاستسقاء استجابة للنداء الذي وجهته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد دعت، الخميس 16 ديسمبر الجاري، الأئمة إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين.

وأفاد بيان للوزارة، أنه “بعد تأخر سقوط الأمطار ونظرا للطلبات الملحة التي وصلت الوزارة راسلت وزارة الشؤون الدينية كافة المديريات عب الولايات من أجل إقامة صلاة الاستسقاء”.

وزارة الشؤون الدينية: إقامة صلاة الاستسقاء الاثنين

ويوم 16 ديسمبر 2021، قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إقامة صلاة الاستسقاء، الاثنين ، وذلك بجميع مساجد الوطن، بعد الطلبات الملحة التي وصلت الوزارة.