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الجزائر

الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر مساجد الجمهورية

الشروق أونلاين
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الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر مساجد الجمهورية

انطلقت عبر مساجد الجمهورية، صبيحة الاثنين، صلاة الاستسقاء استجابة للنداء الذي وجهته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

 وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد دعت، الخميس 16 ديسمبر الجاري، الأئمة إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين.

وأفاد بيان للوزارة، أنه “بعد تأخر سقوط الأمطار ونظرا للطلبات الملحة التي وصلت الوزارة راسلت وزارة الشؤون الدينية كافة المديريات عب الولايات من أجل إقامة صلاة الاستسقاء”.

وزارة الشؤون الدينية: إقامة صلاة الاستسقاء الاثنين 

ويوم 16 ديسمبر 2021، قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إقامة صلاة الاستسقاء، الاثنين ، وذلك بجميع مساجد الوطن، بعد الطلبات الملحة التي وصلت الوزارة.

شؤون دينية

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التعليقات
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  • amremmu

    سقطت الأمطار بالقدر الكافي بل أكثر على الأقل لبداية فصل الشتاء الى درجة احداثها أضرار في الممتلكات وفيضانات .. ولمدة أيام وأيام ولم تتقوف عن الهطول الا منذ أسبوع .. فعلى أي جفاف تتحدثون ؟ !

    1
  • الصيلم

    ههههههه حقا وصل بكم الأمر الى هذا المستوى الله عز و جل اغاثنا بغيث من عنده و احي الارض بعد مماتها. عوض ان تشكروه على نعمه التي لا تخصى و لا تعد. انتم تفعلون كما فعل بنو اسرائيل ، يطلبون من الله كل شيء و لا يعبدونه و يتجرؤون في السؤال سألوا الله المائدة و العدس ...ختى قالوا لموسى عليه السلام ارنا الله جهرة.

    1
  • maknin

    قال الله عزوجل ; ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون . إنها إشارة التحذير الأولى.. الجدب ونقص الثمرات.. و " السنين " تطلق في اللغة على سني الجدب والشدة والقحط. وهي في أرض مصر، المخصبة المثمرة المعطاء، تبدو ظاهرة تلفت النظر، وتهز القلب، وتثير القلق، وتدعو إلى اليقظة والتفكر لولا أن الطاغوت والذين يستخفهم الطاغوت - بفسقهم عن دين الله - فيطيعونه، لا يريدون أن يتدبروا ولا أن يتفكروا ولا يريدون أن يروا يد الله في جدب الأرض ونقص الثمرات ولا يريدون أن يتذكروا سنن الله ووعده ووعيده ولا يريدون أن يعترفوا بأن هناك علاقة وثيقة بين القيم الإيمانية وواقعيات الحياة العملية.. لأن هذه العلاقة من عالم الغيب.. وهم أغلظ حسا وأجهل قلبا من أن يروا وراء الواقع المحسوس - الذي تراه البهائم وتحسه ولا ترى غيره ولا تحسه - شيئا! وإذا رأوا شيئا من [ ص: 1357 ] عالم الغيب لم يتفطنوا إلى سنة الله الجارية وفق المشيئة الطليقة وإنما نسبوه إلى المصادفات العابرة، التي لا علاقة لها بنواميس الوجود الدائرة .

    1
  • احمد

    اذا كانت الطلبات جاءتكم من بعض الجهات فاطلبوا من ائمة تلك الجهات ان يصلوا الاستسقاء ...وايضا هل شكرتم الله على الامطار الاخيرة ليزيدكم ..واخيرا لماذا لاينزل ممثل عن الحكومة الى الميدان ويشارك في الصلاة كما تفعلون في الاعياد .؟

    1
  • كلمة حق،

    لماذا في كل ربوع الوطن فهناك مناطق سقطت فيها المطار بكميات معتبرة و الحمد لله. لماذا لا تجرى الصلاة فقط في المناطق التي بها جفاف.

    1

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