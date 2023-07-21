الجزائريون يؤيدون انتقال محرز إلى السعودية

انتقاما من "الفيلسوف" غوارديولا الذي همّشه

يؤيد معظم الجزائريين انتقال نجم المنتخب الوطني رياض محرز إلى الدوري السعودي، وتخلصه من غطرسة وجبروت المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بسبب المعاملة السيئة والتهميش التي تعرض له في مانشستر سيتي خاصة في نهاية الموسم الماضي، عندما حرمه “الفيلسوف” من المشاركة في نهائي كأس الاتحاد الأنجليزي أمام مانشستر يونايتد ثم في نهائي رابطة أبطال أوروبا أمام إنتير ميلان الإيطالي.

وتعتبر الجماهير الجزائرية، وحتى العربية عموما إلى جانب الكثير من المتتبعين والاختصاصيين بأن قرار رياض محرز بمغادرة مانشستر سيتي الأنجليزي والانتقال إلى الدوري السعودي قرارا صائبا لعديد الاعتبارات أهمها طبعا المالية، بالنظر للصفقة المربحة جدا التي سيبرمها مع الأهلي السعودي.

خطوة رياض محرز بالانتقال إلى الأهلي، أعجبت كثيرا الجزائريين الذي كانوا طالبوه منذ فترة بضرورة “نفض الغبار” عنه والانتفاضة في وجه غوارديولا، الذي لم يكن عادلا في تعامله مع النجم الجزائري مقارنة بأقرانه المهاجمين في مانشستر سيتي.

ويرى الكثير من المشجعين أن رياض محرز سيحظى في السعودية بالاحترام والتقدير اللازم، وسيكون هناك أحد أبرز نجوم الدوري السعودي الموسم القادم.

وبالرغم من فارق المستوى الموجود ما بين الدورين السعودي والأنجليزي، أكد عديد المغردين في وسائط التواصل الاجتماعي أن رياض محرز لن يخسر شيئا من بريقه في البطولة السعودية التي أضحت تزخر بالنجوم العالميين وفي مقدمتهم نجم ريال مدريد السابق كريم بن زيمة وقبله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في نفس السياق، اعتبر بعض المغردين أن محرز وصل إلى قمة عطائه ولا يوجد ما يتعلمه ببقائه في الدوري الأنجليزي مع مانشستر سيتي أو في أي بطولة في أوروبا، وبالتالي، فإن المنتخب الوطني لن يخسر أي شيء بانتقال قائده إلى السعودية بالعكس قد يكون ذلك مفيدا له على اعتبار أنه سيكون النجم الأول في النادي وسيلعب بانتظام ولن يتعرض إلى المشاكل التي كان يعاني منها مع المدرب غوارديولا.

إلى ذلك، فإن محرز الذي فاز بكل الألقاب الممكنة وبلغ الـ32 من عمره، قام بالخيار الأنسب ولا توجد طريقة أحسن من إنهاء مشواره بهذه الطريقة، علما وأن فرصة إبرام مثل هذه الصفقة قد لا تتحقق مرة ثانية، لاسيما في حالة تراجع مستواه الموسم القادم مع مانشستر سيتي في ظل تهميشه من طرف “الفيلسوف” الإسباني.

هذا، ويرتقب أن يعلن الأهلي السعودي في الساعات القليلة القادمة عن الصفقة وانتقال رياض محرز رسميا إلى النادي، وهذا بعدما توصلت إدارتي الفريقين، الأهلي السعودي ومانشستر سيتي الأنجليزي إلى اتفاق نهائي.

يذكر، أن مانشستر سيتي سيحصل على مبلغ 35 مليون يورو من عملية بيع نجمه الجزائري بجانب 5 ملايين كمتغيرات، في وقت ستتضاعف مداخيل محرز في الأهلي السعودي ثلاث مرات على ما كان يتقاضاه في السيتي.