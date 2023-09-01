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رياضة

الجزائريون يتعرّفون على مُنافسيهم في دوري المؤتمر الأوروبي

علي بهلولي
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الجزائريون يتعرّفون على مُنافسيهم في دوري المؤتمر الأوروبي

تعرّف اللاعبون الدوليون الجزائريون، الجمعة، على مُنافسي فرقهم في دور المجموعات لِمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

جاء ذلك بعد أن سحب الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم القرعة، الجمعة، بِموناكو.

وسيلعب فريق ليل الفرنسي في الفوج الأوّل رفقة براتيسلافا السلوفاكي وليوبليانا السلوفيني وكلاكسفيك من جزر فارو.

ويضمّ فريق ليل الفرنسي في صفوفه، كلّا من المدافع حكيم زدادكة ومتوسط الميدان نبيل بن طالب وصانع الألعاب آدم الوناس.

وفي المجموعة الرابعة، يتبارى المهاجم رشيد غزال وفريقه بشكتاش التركي، ضدّ أندية بروج البلجيكي وبودو غليمت النرويجي ولوغانو السويسري.

وفي الفوج السابع وقبل الأخير، يُنافس المهاجم فارس شعيبي وفريقه الجديد أينتراخت فرانكفورت الألماني، أندية باوك اليوناني وهلسنكي الفنلندي وأبردين الأسكتلندي.

وتُجرى الجولات الستّ، ما بين الـ 21 من سبتمبر الحالي والـ 14 من ديسمبر المقبل.

ويتأهّل رائد كلّ فوج للدور ثمن النهائي، ويخوض الوصيف مقابلتَين فاصلتَين لِنيل التأشيرة ذاتها.

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