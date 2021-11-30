الجزائريون يحجّون هذا الموسم!

بعد قبول السعودية باللقاح الجزائري وفي انتظار قرار السلطات العليا

يرتقب عودة الجزائريين إلى الحج رسميا هذه السنة، بعد انقطاع دام لموسمين متتالين، بسبب تداعيات فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي، مع تعهد الطرف الجزائري بإلزام المتجهين نحو البقاع المقدسة بالخضوع إلى جرعة ثالثة للقاح كوفيد 19.

المملكة تعتمد لقاح الجزائر لأداء فريضة الركن الخامس

تعهد الجزائر بإلزام الحجاج بجرعة ثالثة ضدّ كوفيد 19

وفي هذا السياق، كشفت مصادر “الشروق” من داخل لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، أن السلطات السعودية قد أعطت موافقتها رسميا على طلب الطرف الجزائري فيما يخص نوعية اللقاح المفروض على الحجاج الجزائريين والذي حدد بثلاثة لقاحات من النوعية المعتمدة في الجزائر، وذلك بعدما كانت السلطات السعودية قد حددت في مراسلة موجهة للدول المعنية بالحج بضرورة اعتماد اللقاحات المعتمدة في البقاع المقدسة وفقط.

وعليه، فإن الجزائر، حسب ما أكده وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في اللقاء المغلق الذي جمعه، الثلاثاء، بأعضاء لجنة التربية والتعليم العالي بالغرفة السفلى للبرلمان مستعدة لتنظيم رحلات الحج وذلك بعد حصولها على الضوء الأخضر من السلطات العليا في البلاد. وأضافت المصادر ذاتها أن المشاورات مع الطرف السعودي لا تزال متواصلة فيما يخص قضية التعاقد والكوطة وغيرها من الملفات.

المشاورات متواصلة حول التعاقد و”الكوطة” وملفات أخرى

بلمهدي: مشاريع القوانين المنظمة لتسيير “جامع الجزائر” جاهزة

يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد الوزير أن مصالحه لم تتوقف أبدا عن التحضيرات الخاصة بالشعيرتين حتى خلال فترة جائحة كورونا، مضيفا أنه “بالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، إلا أن القطاع عمل على استمرار ترتيب كل ما يتعلق بأداء العمرة والحج فور عودة الأمور إلى طبيعتها”، مضيفا “لقد تم ذلك بالتنسيق مع السلطات السعودية وبالتعاون مع وزارات الشؤون الخارجية والصحة والداخلية”، كما يجري التنسيق لأجل “الاستعداد الجيد” لموسم أداء هاتين الشعيرتين، بالتنسيق مع الوكالات السياحية المعنية بتنظيم الرحلات.

وعاد بلمهدي للتأكيد على أن الوزارة تعمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن انطلاقا من أرض الوطن ووصولا إلى البقاع المقدسة، قائلا: “في حال إقرار السلطات العمومية إعادة فتح تنظيم هاتين الشعيرتين، فإن آليات التنفيذ لتحقيق هذا الغرض سيكون على الخصوص من خلال ترقية دور الديوان الوطني للحج والعمرة”.

وأضاف بلمهدي أنه يجري العمل على “تحسين خدمة الإسكان الإلكتروني وخدمات النقل والإعاشة وبالفنادق والمشاعر مع تقييم الموسم”، إلى جانب ضمان “المرافقة المتواصلة” للوكالات السياحية المعنية بهذا الجانب.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن الانتهاء من مشاريع القوانين المنظمة لتسيير جامع الجزائر وما يتعلق بالهياكل المدمجة فيه مع رفعها إلى الجهات الوصية من أجل مواصلة العمل عليها، مشيرا أن كل “مشاريع القوانين المنظمة لتسيير جامع الجزائر وما يتعلق بالهياكل المدمجة فيه كالمدرسة العليا ودار القرآن والمتحف ومركز البحث والمركز الثقافي الاسلامي قد استكملت ورفعت مشاريع تلك القوانين إلى الجهات الوصية من أجل مواصلة العمل عليها”.

وأضاف الوزير أنه “سيتم برمجة لقاءات عمل ضمن فرق تضم كلا من القطاعات الوزارية للداخلية والثقافة والتعليم العالي، وكل الهيئات المعنية بالمشروع“.