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اقتصاد
بالشبابيك الإسلامية للبنك الخارجي

الجزائريون يدّخرون 60 مليار سنتيم في 90 يومًا

إيمان كيموش
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الجزائريون يدّخرون 60 مليار سنتيم في 90 يومًا

بلغت قيمة الودائع المسجلة ببنك الجزائر الخارجي منذ اعتماد هذا الأخير خدمة الصيرفة الإسلامية ما لا يقل عن 60 مليار سنتيم، وفق ما أعلن عنه الخميس بتيزي وزو، الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، لزهر لطرش.

وأشار لطرش في تصريح أدلى به لدى افتتاح وكالة جديدة للبنك بالمدينة عن تسجيل “توافد لزبائن البنك على هذه الصيغة منذ إطلاقها منذ ثلاثة أشهر”، إذ أضحى لديهم “حرية الاختيار ما بين التمويل التقليدي والإسلامي”، كما أضاف.

وقال الرئيس المدير العام أن بنك الجزائر الخارجي أعد “خطة تنموية طموحة” وقام بافتتاح 16 شباكا مخصصا للصيرفة الإسلامية، معلنا عن ارتقاب تدشين عدد آخر من الشبابيك لنفس الخدمة خلال شهر رمضان، لاسيما بشرق البلاد.

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