الجزائريون “يرجمون” الحكم غاساما بعد ظهوره!

ظهر الحكم الغامبي المُثير للجدل بكاري غاساما، الجمعة، بعد شهر بِالتمام والكمال من إدارته “الكارثية” لِمباراة المنتخب الوطني الجزائري والضيف الكاميروني.

وتوجّه بكاري غاساما نحو مقرّ اتحاد الكرة الغامبي، وتقدّم بِتشكّراته لِمسؤولي هذه الهيئة، على الدّعم الذي خصّصوه له. كما جاء في بيان نشرته إدارة اتحاد اللّعبة في هذا البلد.

وأمطر الجزائريون بيان اتحاد الكرة الغامبي بِوابل من عبارات الاستهجان، على غرار: “غاساما الفاسد”، و”مزبلة التحكيم الإفريقي”. كما أدرجوا صورا يتّهمونه بِاستلام رشوة، وأعاد أحدهم تركيب الصورة المُرفقة أعلاه، حيث جعل غاساما يتوسّط رئيس اتحاد الكرة الكاميروني صامويل إيتو ومدربه ريغوبرت سونغ! في أمر يحمل أكثر من دلالة.