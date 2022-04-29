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رياضة

الجزائريون “يرجمون” الحكم غاساما بعد ظهوره!

علي بهلولي
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الجزائريون “يرجمون” الحكم غاساما بعد ظهوره!
بكاري غاساما (في الوسط)- صورة اتحاد الكرة الغامبي

ظهر الحكم الغامبي المُثير للجدل بكاري غاساما، الجمعة، بعد شهر بِالتمام والكمال من إدارته “الكارثية” لِمباراة المنتخب الوطني الجزائري والضيف الكاميروني.

وتوجّه بكاري غاساما نحو مقرّ اتحاد الكرة الغامبي، وتقدّم بِتشكّراته لِمسؤولي هذه الهيئة، على الدّعم الذي خصّصوه له. كما جاء في بيان نشرته إدارة اتحاد اللّعبة في هذا البلد.

وأمطر الجزائريون بيان اتحاد الكرة الغامبي بِوابل من عبارات الاستهجان، على غرار: “غاساما الفاسد”، و”مزبلة التحكيم الإفريقي”. كما أدرجوا صورا يتّهمونه بِاستلام رشوة، وأعاد أحدهم تركيب الصورة المُرفقة أعلاه، حيث جعل غاساما يتوسّط رئيس اتحاد الكرة الكاميروني صامويل إيتو ومدربه ريغوبرت سونغ! في أمر يحمل أكثر من دلالة.

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التعليقات
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  • معلق حر

    لا يجب الإستسلام للغضب من رواد وسائل التواصل الإجتماعي، الحكم غاسما إرتكب أخطاء و قدم دعم لمنتخب الكاميرون بطريقة متوازنة مع قوانين التحكيم، لكن كذلك حكام الفار الألمان و التقني البرتغالي، هل قاموا بعملهم كما ينبغي؟ أم أنهم لم يفوا بواجبهم؟ يهم الجماهير الجزائرية إعادة المباراة أكثر من معاقبة الحكم غاسما. الجواب عند الفيفا، أي كان جواب الفيفا لن يتأخر!!!!

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