الجزائريون يرحبون بغويري ويساندونه في قراره

بسبب اختياره اللعب للمنتخب الجزائري

اختار أمين غويري، مهاجم ستاد رين الفرنسي، تمثيل منتخب الجزائر لكرة القدم على حساب فرنسا، قبل كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، مثل ما أكدته الشروق في عدد الأربعاء..

وكتب غويري (23 عاما) الذي يدافع عن ألوان فريق رين في حسابه على إنستغرام: “بكل فخر أعلن قراري بالانضمام إلى المنتخب الجزائري”، مضيفا: “سأبذل جسدي وروحي من أجل قميص الخضر ورفع علم البلاد والمساهمة في كتابة الصفحات التالية من تاريخها الغني”.

وقال غويري الذي لعب لمنتخب فرنسا في جميع الفئات العمرية بدءا من ما دون 16 عاماً، إنه ممتن لذكريات اللعب للبلد الذي ولد فيه، قبل أن يضيف: “حان الوقت لبدء فصل جديد”. ويضع القرار حدا لشهور من الترقب بعد أن أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في جانفي الماضي أن غويري يتجه لتغيير ولائه الدولي. وسجل مهاجم ليون ونيس السابق 15 هدفا في 33 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي الموسم الماضي بعد انضمامه إلى رين.

وقالت الأربعاء عديد الصحف الفرنسية أن غويري الذي خاض العديد من اللقاءات مع المنتخب الفرنسي للفئات الشبانية قد يغيب عن ما يصل إلى سبع مباريات (4 في البطولة، 3 في الكأس) في حال شارك مع المنتخب الجزائري في نهائي المسابقة التي ستقام في الفترة من 13 جانفي إلى 11 فيفري في كوت ديفوار.

إلى ذلك، نشرت الصفحة الرسمية للفاف على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأجمل أهداف المهاجم الجديد لـ”الخضر” رفقة ناديه رين الفرنسي، وربطتها بإيحاءات لأجمل الأهداف التي سجّلها نجوم المنتخب الوطني الجزائري منذ الثمانيات. بما فيها، هدف قائد الخضر رياض محرز في مرمى السنغال في كأس أمم إفريقيا 2019 التي جرت بمصر. وبهذا، أنهى غويري مسلسل المجيء إلى كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي، التي تنتظرها مباريات هامة في تصفيات كأس العالم والكان المقبل بكوت ديفوار.

إضافة إلى موقع الفاف، فإن أغلب الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي رحبوا بمجيء غويري إلى كتيبة الخضر، مؤكدين أنهم سيساندونه مستقبلا، خاصة وأنه ترك المنتخب الفرنسي المدجج بالنجوم وسنه لا يتجاوز 21 سنة حتى أن البعض شبهه بلاعبي فريق جبهة التحرير الوطني الذين تركوا سنة 1958 أنديتهم الفرنسية ولبوا نداء جبهة التحرير الوطني والدفاع عن القضية الجزائرية أمام المحافل الدولية. علما أن غويري يعاني كثيرا في الجولات الأخيرة في كرسي الاحتياط بعد أن كان أساسيا بدون منازع بسبب اختياره اللعب للمنتخب الوطني.