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اقتصاد

الجزائريون يسحبون 100 ألف مليار نقدا من بريد الجزائر سنويا

الشروق أونلاين
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الجزائريون يسحبون 100 ألف مليار نقدا من بريد الجزائر سنويا
ح.م

أكد نائب محافظ بنك الجزائر، معتصم بوضياف أن أكثر من 1000 مليار دينار يتم سحبها نقدا كل سنة على مستوى بريد الجزائر، مشيرا إلى غياب ثقافة الدفع الإلكتروني.

وأوضح بوضياف خلال يوم دراسي من تنظيم نادي العمل والتفكير حول المؤسسة تحت موضوع “أي مالية رقمية للجزائر” أن القانون الجديد حول النقد والقرض الجاري تعديله، يتضمن اجراءات جديدة تشجع على الدفع الالكتروني بالجزائر،

وأضاف المسؤول قائلا “اننا سنضع القواعد والأسس القانونية والتنظيمية الضرورية لبروز مقدمي خدمات في مجال الدفع الالكتروني”، معتبرا أن هناك جهد “كبير” يتوجب القيام به من اجل كسب ثقة المواطنين وتشجيعهم على استعمال وسائل الدفع الالكترونية.

و أشار بوضياف في هذا الصدد، إلى أن غالبية أصحاب البطاقات البنكية أو الذهبية لبريد الجزائر، يستعملون بطاقاتهم فقط لسحب الأموال “بينما يفضلون بالمقابل استعمال السيولة النقدية لإتمام معاملات الدفع”.

وتابع قوله أن عدد الحسابات يفوق 23،6 مليون على مستوى بريد الجزائر و 14 مليون على مستوى البنوك, مضيفا أن “الأرقام كبيرة الا أن ذلك لا يعني أن هؤلاء الاشخاص يستخدمون الدفع الالكتروني”.

و تشير الارقام التي قدمها بوضياف إلى أن 80 % من المعاملات الالكترونية في الجزائر تتعلق بسحب الاموال في حين أن نسبة استعمال البطاقات البنكية لعمليات لدفع لا تتعدى 6 %.

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