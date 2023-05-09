الجزائريون يسيطرون على ترتيب أفضل اللاعبين العرب في أوروبا

استحوذوا على 6 مراكز من 10

سيطر اللاعبون الجزائريون على المشهد الكروي العربي في أوروبا، من خلال الإستحواذ على قائمة أفضل اللاعبين العرب الذين ينشطون في مختلف البطولات الأوروبية الكبرى منذ بداية الموسم الكروي الحالي، حسب موقع “صوفا سكور” العالمي المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وتعرف الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم تألقا متواصلا لعديد اللاعبين العرب، لاسيما من الجزائر والمغرب وتونس ومصر، غير أن اللاعبين الجزائريين استأثروا بـ6 من أصل 10 مراكز في قائمة الأفضل التي أعدها موقع “صوفا سكور”.

وأعد الموقع الإحصائي المتخصص قائمة ضمت أفضل عشرة لاعبين عرب في الدوريات الأوروبية الكبرى خلال الموسم الحالي، حيث جاء نجم المنتخب الوطني ومانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، في صدارة الترتيب، متبوعا بمواطنه نبيل بن طالب، متوسط ميدان نادي أونجيه الفرنسي في المركز الثاني، ثم إسماعيل بن ناصر نجم ميلان الإيطالي ثالثا ليأتي بعدهم في المركز الرابع الدولي التونسي إلياس السخيري لاعب كولن الألماني.

وحل النجم المصري لنادي ليفربول الأنجليزي، محمد صلاح في المركز الخامس، متبوعا بالمغربي حمزة الساخي لاعب أوكسير الفرنسي، ثم في المركز السابع جزائري آخر هو هشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي وبعده مواطنه رامي بن سبعيني لاعب بورسيا مونشنغلادباخ الألماني في المرتبة الثامنة، ثم الجزائري ميتشل فايزر، لاعب فيردر بريمن الألماني، ليختتم المغربي يونس عبد الحميد مدافع ستاد ريمس الفرنسي القائمة في المركز العاشر.

وتمت العملية وفقا لتقييم اللاعبين خلال المباريات، حيث تحصل رياض محرز، المُتألق بشكل لافت في المباريات الأخيرة مع مانشستر سيتي على تقييم وصل لـ7.23 من 10. وتفوق محرز على مواطنه بن طالب، الذي حصل على تقييم 7.21 من 10، وهو الذي يُعتبر أفضل لاعبي الدوري الفرنسي رغم هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية “الليغ 2”.

في المقابل احتل بن ناصر المركز الثالث في القائمة بـتقييم وصل لـ7.20 من 10، متفوقا على التونسي إلياس السخيري الذي حصل على تقييم 7.16 من 10، ثم في المركز الخامس محمد صلاح بتقييم وصل لـ7.15، يليه في المرتبة السادسة حمزة الساخي الذي حصل على تقييم 7.12 من 10، وفي المركز السابع جاء، هشام بوداوي بتقييم 7.08 من 10، وفي المركز السابع نجد رامي بن سبعيني بتقييم 7.07 من 10، قبل ميتشل فايزر الذي حصل على 7.05 من 10، ويونس عبد الحميد 7.04 من 10.