الجزائريون يعودون لمهاجمة ديلور من الملاعب الفرنسية

خلال مباراة كليرمون فوت ونيس في "الليغ 1"

استغلت الجماهير الجزائرية مباراة الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي بين ناديي كليرمون فوت ونيس، الأحد، من أجل توجيه رسالة قوية وقاسية إلى الدولي الجزائري، آندي ديلور، مهاجم نادي نيس الفرنسي، تذكره برفضه الاستجابة لدعوة الناخب الوطني، جمال بلماضي، ومطالبته بإعفائه من المشاركة في معسكراته وكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، لرغبته في التركيز مع فريقه في الفترة الحالية وتثبيت أقدامه في تشكيله الأساسي.

وكان ديلور أثار موجة غضب واسعة في الجزائر بعد أن فضّل منح الأولوية لنادي نيس على حساب المنتخب الوطني، وهو ما أدرجته الجماهير الجزائرية في خانة الخيانة ونكران الجميل، في حين وصف جمال بلماضي قرار ديلور بـ”نكتة القرن”، ما حوّل الأخير إلى المنبوذ رقم واحد لدى الجزائريين، الذين طالبوا بعدم استدعائه مرة أخرى لـ”محاربي الصحراء”، وهو الأمر الواقع تحت إشراف بلماضي، الذي كان صرح بأن نجم نادي مونبولييه السابق لن يعود إلى “محاربي الصحراء” مادام هو مدربا، مباراة كليرمون فوت ونيس ورغم إجرائها على الأراضي الفرنسية إلا أن جماهير المنتخب الجزائري كانت حاضرة بقوة، بحكم العدد الكبير من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، ووجهت رسالة قوية لآندي ديلور من خلال رفع راية عملاقة في مدرجات ملعب غابرييل مونبييه، كتب عليها: “بلماضي رجل..ديلور خارج منتخب الجزائر”.

وتأتي هذه الرسالة لتؤكد مساندة الجماهير الجزائرية لبلماضي في قرار استبعاده لديلور وعدم ضمه مرة أخرى للمنتخب الجزائري، خاصة أن الجزائريين لا يتسامحون في مثل هذه المواقف التي تبرز بأن نجم نادي نيس الفرنسي غير متعلق بتمثيل ألوان المنتخب الجزائري مهما كانت الظروف، وفضّل منح الأولوية لأهدافه الشخصية على حساب أهداف ومصالح المنتخب الوطني، وبهذه الرسالة لن تكون مهمة آندي ديلور سهلة في العودة إلى منتخب “محاربي الصحراء”، رغم محاولاته استعطاف الجماهير الجزائرية في وقت سابق، وهو الذي أكد بأنه لم يعتزل اللعب الدولي مع منتخب بلاده.. !