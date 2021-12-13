الجزائريون يقبلون على تركيا استثمارا وعيشا

أحمد كباش المدير العام لمجموعة الكباش الاستثمارية:

بطاقة فنية عن شخصكم للجمهور الجزائري؟

مجموعة شركات الكباش الاستثمارية، تضم تحت جناحيها مجموعة متنوعة من الشركات الاستثمارية والعقارية، التي تهدف إلى خدمة المستثمر الجزائري، بشكل خاص، والمستثمرين العرب بشكل عام. وتقدم لهم كافة الاستشارات القانونية، وتسهل العمل والطريق أمامهم، للاستثمار الناجح في تركيا.

كيف جاءت فكرة إنشاء شركة الكباش العقارية؟

جاءت فكرة مجموعة الكباش، بعد النجاح الكبير الذي حققته شركاتنا التي تعمل بالمجالات المختلفة. وكان لها دور ريادي كبير، بزيادة المستثمرين العرب في تركيا. فمن اللحظة الأولى، أخذنا على عاتقنا أن نكون مخلصين أمام عملائنا، وإرشادهم بالطرق السليمة والقانونية، للحصول على النتيجة الرائعة، وتحقيق الاستثمار المربح، سواء على المدى البعيد أم القصير.

لماذا في تركيا وليس في مصر؟

في عدة عوامل، تجعل من الجمهورية التركية أكثر الدول الناشئة جذبا للمستثمرين، من جميع أنحاء العالم، بما تتميز به من موقع جغرافي مميز، يربط بين قارتي آسيا وأوروبا. وكذلك، اختلاف الثقافات والطبيعة الساحرة، التي تجعلها مقصدا للسياحة، من الدرجة الأولى. هذا، فضلا عن كون الدولة التركية تقدم كافة التسهيلات القانونية والمالية، أمام رجال الأعمال، لجلب استثماراتهم إلى تركيا. فهي تعتبر- كما قلت سابقا- نقطة جذب للاستثمار الناجح، خاصة أنها تشهد نهضة وقوة اقتصادية كبيرة. وهي واحدة ضمن أقوى 20 بلدا اقتصاديا في العالم.

ما أهم تعاملات شركتكم؟ هل تقتصر على العقار، أم إنها تتفرع إلى مجالات أخرى؟

بالتأكيد، لدينا مجالات عديدة، نعمل بها.. أهمها، الاستثمار العقاري، سواء كان بيعا أم إيجار شقق فندقية وسياحة، وخدمات قانونية، وخدمات ما بعد بيع العقارات. إن سوق العقارات التركي من أكثر المجالات استثمارا وانتشارا. كما أن لدينا مجالات الاستثمار الصناعي والتجاري، من تأسيس الشركات والمحال التجارية، والمصانع، وتجارة السيارات، والمجال الزراعي، حيث نشهد قبولا على الاستثمار بالأراضي الزراعية، وشراء مساحات واسعة من الأراضي.

ما قصتكم مع الجزائريين في مجال العقار والجنسية التركية؟

تشرفت مجموعة الكباش الاستثمارية بأن تكون الأولى، والسباقة في أن توجه طاقتها نحو العملاء والمستثمرين، من الجمهورية الجزائرية. وبالفعل، استطعنا أن نقدم وننجز العديد من المهام المطلوبة منا، لتلبية كافة حاجة المستثمرين الجزائريبن. وأصبح لدينا شريحة واسعة جدا من عملائنا في الجزائر، يثقون بنا ونثق بهم. وأستطيع أن أقول إن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عربيا، في شراء العقارات في تركيا. وبكل فخر، كانت شركتنا هي من تنجز معظم هذه الصفقات الناجحة.

ما هي آفاق مؤسسة الكباش مستقبلا؟

منذ اللحظة الأولى لانطلاق مجموعة شركات الكباش الاستثمارية، وضعنا أمام أعيننا هدفا، وهو خدمة ومساعدة المستثمر العربي. وبفضل من الله، استطعنا أن نكتب اسم الكباش داخل السوق التركي، بأحرف من ذهب. ولن يتوقف حلمنا عند هذا، بل نسعى لأن نصل إلى كل الفئات، في كل المناطق، مع تقديم أفضل الخيارات والعروض، والتوسع أكثر بمجال عملنا، والانتشار عربيا وإقليميا، لكي نسهل ونختصر الوقت والمكان على كافة عملائنا.. بثقة عملائنا وضمان حقوقهم، نستطيع أن نحقق النجاح معا.