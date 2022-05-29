الجزائريون ينتظرون أوليز وعوار ولوبيز وآيت نوري وغويري

أسماء مرشحة لتعزيز "الخضر"

قال مصدر مطلع لـ”الشروق” إن أسماء جديدة مرشحة لتعزيز صفوف المنتخب الوطني في المستقبل القريب، بعد قرار المدرب جمال بلماضي استدعاء 7 لاعبين جدد، للدخول في تربص مغلق بمركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات بداية من اليوم، استعدادا لمواجهتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2023، أمام أوغندا وتنزانيا على التوالي.

وجاء قرار بلماضي بتوجيه الدعوة لـ7 لاعبين جدد، 6 منهم مزدوجي الجنسية وواحد محلي، ليفتح الباب أمام لاعبين آخرين لدعم التشكيلة الوطنية، قبل نهائيات كأس إفريقيا المقررة بكوت ديفوار في صيف من عام 2023، خاصة وأن مصدر “الشروق”، أكد أن المدرب جمال بلماضي تواصل مع أكثر من لاعب من مزدوجي الجنسية لإقناعهم بتغيير جنسيتهم الرياضية واختيار الجزائر وفقا لقانون “الباهاماس”.

واستعان بلماضي تحسبا لمواجهتي أوغندا وتنزانيا، بحارس أنجي الفرنسي أنتوني ماندريا والمدافع الأيمن الجديد لنادي ليل الفرنسي حكيم زدادكة والمدافع الأيسر لنادي بوافيستا البرتغالي يانيس حماش ولاعب كورتريك البلجيكي عبد القهار قادري ومهاجم نيس الفرنسي بلال براهيمي ووبلال عمراني قلب هجوم نادي كلوج الروماني، بالإضافة إلى مهاجم وفاق سطيف رياض بن عياد خريج مدرسة أكاديمية نادي بارادو.

وينتظر الجزائريون وعشاق المنتخب الوطني، التحاق العديد من اللاعبين المتألقين مع المنتخب الفرنسي للشباب، بكتيبة المدرب جمال بلماضي، على غرار مايكل أوليز مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، وريان آيت نوري المدافع الأيسر لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، وريان شرقي لاعب ليون الفرنسي، ومهاجم نيس الفرنسي أمين غويري.

وإلى جانب هؤلاء، هناك أيضا حسام عوار متوسط ميدان ليون الفرنسي، الذي لم يلعب أي لقاء رسمي مع المنتخب الفرنسي الأول، وبالتالي وفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فإن الأمر ممكن له.

وفاجأ نجم فريق ليون الفرنسي حسام عوار، الجماهير الجزائرية بعد نهاية الموسم، إذ حضر إلى بلدية بني صاف بعين تيموشنت، لقضاء عطلته الصيفية برفقة عائلته، أين خاض بعض المباريات هناك في دورة كروية ودية، في صورة توحي بأنه مستعد لتمثيل “الخضر” مستقبلا بعد رفضه الأمر سابقا واختياره المنتخب الفرنسي.

وكان عوار قد بدأ بتمثيل المنتخب الفرنسي الأول في شهر أكتوبر 2020، وذلك خلال مباراة ودية ضد المنتخب الأوكراني، غير أن المدرب الفرنسي، ديدي ديشان، استغنى عن خدماته في الوقت الراهن.