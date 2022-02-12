الجزائريون ينتظرون ما سيقدمه بلايلي في ثاني اختبار

قميصه حقق أرقاما قياسية في مزاد "خيري"

يخوض الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، مساء الأحد، ثاني اختبار له مع فريقه الجديد ستاد بريست في الدوري الفرنسي، عندما يستقبل نادي تروا لحساب الجولة 24 من “الليغ 1″، بعد أن كان شارك لمدة 60 دقيقة الأسبوع الماضي في أول مباراة له أمام نادي رين دون أن يقدم المستويات المنتظرة منه، والتي خسرها الفريق بنتيجة 0-2 أمام رين لحساب المرحلة 23 من الدوري الفرنسي.

وسيكون بلايلي أكثر اللاعبين انتظارا لدى وسائل الإعلام الفرنسية وأنصار بريست والجماهير الجزائرية، التي تعلق آمالا كبيرة على نجم “الخضر” من أجل التألق في ثاني اختبار له، والرد على المشككين في قدراته بعد ظهوره بمستوى متواضع في أول مواجهة، ما عرّضه لانتقادات وسائل الإعلام الفرنسية، التي كانت قاسية مع نجم الترجي التونسي السابق، وأكدت بأنه صنع الحدث فقط على وسائل التواصل الاجتماعي دون تأكيد ذلك على المستطيل الأخضر، في وقت سيراهن عليه مدرب بريست، ميشال دارزاكريان، أساسيا مرة أخرى وهو الذي يثق في قدراته الفنية.

من جهة أخرى، كانت مجلة “أونز مونديال” الفرنسية أكدت بأن بلايلي بدأ يُدّر عائدات مالية كبيرة على ناديه بريست الفرنسي، وانتقل بلايلي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر، في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ تعاقده بالتراضي مع ناديه السابق قطر القطري مباشرة، وقالت “أونز مونديال” إن بريست استفاد كثيراً من قميص بلايلي، بعد أن أطلق حملة بالشراكة مع موقع “ماتش وورلد” الذي ينظّم مزادات لقمصان اللاعبين لجمع التبرعات وخدمة الجمعيات الخيرية، وأشارت المجلة إلى إن قميص بلايلي الذي جذّب انتباه مشجعي نادي بريست وصلت قيمته لنحو 600 يورو، وهو الأغلى بين كل قمصان لاعبي النادي الذي يحتل المركز الـ13 في ترتيب الدوري الفرنسي، وأوضح نفس المصدر أن 79% من عائدات بيع قمصان اللاعبين في النادي، سيتم توجيهها لتنمية مراكز تدريب الشباب ورياضات أصحاب الهمم بمدينة بريست.