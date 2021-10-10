الجزائريون يُفسدون “عرس” ديلور!

أفسد الجمهور الجزائري احتفالية اللاعب الدولي أندي ديلور مهاجم فريق نيس الفرنسي، بِعيد ميلاده الثلاثين.

ونشرت إدارة نادي نيس، السبت، تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تُهنّئ فيها ديلور على بلوغه من العمر 30 سنة.

وعلّق الجزائريون على التغريدة بِأسلوب حادّ وناقم، بِسبب تفضيل ديلور لِفريقه نيس على حساب “محاربي الصّحراء”.

وكتب أحد الجزائريين مُخاطبا ديلور: “أحذف صورة النّسر التي يرمز إلى نادي نيس، وضع بدلا عنها جرذا”!

وغرّد آخر: “يوجد محرز وفغولي وسليماني وبونجاح والصغير عمورة. أمّا أنت، فشكرا لك أيّها الخائن”.

وقال ثالث: “متى تكتسب صفة الرّجولة؟”.

وغرّد رابع: “لا تعد مرّة أخرى إلى الجزائر، أيّها الغدّار”.

وكتب آخر: “لا تحمل جواز السفر الجزائري مُجدّدا، أنت مجرّد لاهث وراء الأضواء والشهرة”.

ونشر جزائري آخر صورة للمهاجم سليماني وتحطيمه الرّقم القياسي التهديفي للمنتخب الوطني الجزائري بِرصيد 37 هدفا، ملمّحا إلى ديلور أن كتيبة “محاربي الصحراء” تحتاج إلى “قنّاصين” وليس إلى “خونة”.