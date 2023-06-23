الجزائريّون يترقّبون تعويضات بـ9970 مليار من شركات التأمين

تخص 1.412 مليون ملف عالق منها 317 لأصحاب "التكافل"

ينتظر الجزائريون الاستفادة من تعويضات مالية من شركات التأمين تعادل 9970 مليار سنتيم، وهذا للتغطية على 1.412 مليون ملف عالق تم إحصاءه من قبل المجلس الوطني للتأمينات إلى غاية 31 مارس المنصرم، في وقت عادل رقم أعمال شركات التأمين خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية، أي التسعين يوما الأولى من 2023، 4750 مليار سنتيم.

ووفق حصيلة المجلس الوطني للتأمينات، الخاصة بالأشهر الثلاث الأولى من سنة 2023، والتي تحصّلت “الشروق” على نسخة منها، فقد حقّقت شركات التأمين رقم أعمال بلغ 47.5 مليار دينار خلال الأشهر الأولى للسنة الجارية، بنسبة نمو تعادل 4.7 بالمائة، مقارنة مع سنة 2022، وحصة 85.7 بالمائة للتأمين عن المخاطر، ثم 11.4 بالمائة للتأمين عن الأشخاص.

وعادلت المنح المجموعة لفائدة نشاط التكافل إلى غاية 31 مارس 2023، وفق الحصيلة ذاتها، مبلغ 2.86 مليار سنتيم، منها 2.75 مليار سنتيم للتكافل العام، و110 مليون سنتيم خاص بالتكافل العائلي، مع العلم أن الاتفاقيات العائلية حقّقت خسائر تعاجل 412.2 مليون دينار، بتراجع يعادل 23 بالمائة مقارنة مع الثلاثي الأوّل للسنة الماضية.

وفيما يخص صنف التأمين عن الحوادث، فقد ارتفع عدد الحوادث المصرح بها لدى شركات التأمين بنسبة 1.4 بالمائة من حيث المبلغ و8.4 بالمائة من حيث الحجم، والتي عادلت 372 ألف و514 ملف بقيمة 17.3 مليار دينار، منها 264 ألف و439 ملف تمت تسويته، 81 منها للتأمين التكافلي العام، وبلغت قيمة التعويضات 16.2 مليار دينار، بنمو يعادل 25.1 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، كما نمت نسبة الملفات المتراكمة بـ2 بالمائة، بإجمالي يعادل 99.7 مليار دينار، منها 1.12 مليار سنتيم للتأمين التكافلي العام بإجمالي 317 ملف.

وارتفع عدد الملفات المخزنة لدى شركات التأمين بنسبة 3.1 بالمائة ليبلغ 1.412 مليون ملف مقارنة مع 1.369 مليون ملف سنة 2022 خلال نفس الفترة، ويأتي ذلك رغم أن نسبة تسوية ملفات التأمين في الجزائر خلال الفترة بين جانفي مارس 2023 ارتفعت بنسبة 18.8 بالمائة، من حيث القيمة و33.3 بالمائة من حيث عدد الملفات.

وفيما يخص فئة السيارات، والتي تستحوذ على 50 بالمائة من رقم أعمال شركات التأمين، فقد بلغ رقم أعمالها 20.95 مليار دينار، أما بالنسبة لشعبة التأمين ضد الحرائق والانفجارات فقد بلغ رقم أعمالها 17.096 مليار دينار، وإجمالا بلغ رقم أعمال التأمين عن المخاطر 40.7 مليار دينار.

وارتفع رقم أعمال التأمين عن السيارات بنسبة 1.2 بالمائة، وتمثل المسؤولية المدنية نسبة 19.8 بالمائة، من إجمالي رقم أعمال الشعبة، ويرجع ارتفاع رقم أعمال التأمين عن السيارات، إلى الاتفاقية التي فرضتها وزارة المالية والخاصة باحترام نسبة التخفيضات والتي يجب أن لا تتجاوز 50 بالمائة لدى كل المتعاملين، سواء العموميين أو الخواص.