الجزائري أحمد إبراهيمي رئيساً لـ “الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين”

انتخب الجزائري أحمد إبراهيمي، رئيسا للائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين خلفا للدكتور همام سعيد.

وقال الشيخ أحمد إبراهيمي، رئيس جمعية البركة الجزائرية، في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك: “أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكل من أولاني ثقته، بانتخابي رئيساً لـالائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين.”

وأضاف إبراهيمي “أحمل هذه المسؤولية بعون الله وتوفيقه، وأعاهدكم أن أكون خادماً لهذه القضية المباركة، مدافعاً عن القدس وفلسطين، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد الخطى ويبارك الجهود، وأن نكون جميعاً صفاً واحداً في نصرة الحق ورفع الظلم عن أهلنا في الأرض المباركة.”

وجرى انتخاب أحمد ابراهيمي، الأحد، خلال فعاليات مؤتمر “الانتصار لغزة مسؤولية الأمة ” بتنظيم من “الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين”، ضمن المؤتمر السنوي “الروّاد”، بالشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات العاملة للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها جمعية البركة للعمل الإنساني، الائتلاف العراقي لنصرة الأقصى، حركة الإنسان والمدنيات، والمنتدى الفلسطيني للاتصال والعلاقات، وبمشاركة أكثر من 900 شخصية من رواد العمل للقدس وفلسطين، ممثلين لما يزيد عن خمسين دولة من مختلف قارات العالم.

ويعد الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين شبكة تضم شتى العاملين لنصرة القدس وفلسطين، من مختلف الهيئات والمؤسسات في أرجاء العالم الإسلامي، ممن يؤمنون بأن فلسطين هي قضيتهم المركزية وأن العدو الصهيوني هو العدو الأول للأمة العربية والإسلامية.

يعمل الائتلاف العالمي لنصرة القدس من أجل حشد وتعبئة جهود الأمة واستنهاضها، لتقوم بدورها في نصرة قضية القدس وفلسطين .

كما يركز جهوده على الإسهام في تثبيت وجود الشعب الفلسطيني، وتعزيز مقومات صموده على أرضه، وتمكينه من الحفاظ على مقدساته، والعمل على تلبية احتياجاته، وتحسين ظروفه .