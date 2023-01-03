الجزائري أحمد بوفتحة يتأهل للمراحل النهائية لبرنامج “امير الشعراء”

إلى جانب 19 مشاركا من مختلف الدول العربية

أعلن الجزائري احمد بوفتحة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن تأهله للمرحلة النهائية من برنامج “أمير الشعراء” في نسخته العاشرة الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتأتي مشاركة الشاعر الجزائري أحمد بوفتحة في برنامج “أمير الشعراء” بعد نجاحه في تجاوز مختلف مراحل تصفيات البرنامج ليكون بذلك ممثلا وحيدا للجزائر إلى جانب 19 مشاركا آخر من عدة دول عربية، حيث كشفت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، أول امس عبر موقعها الرسمي عن قائمة الـ20 شاعرا الذين سيشاركون في برنامج أمير الشعراء في موسمه العاشر من مختلف الدول العربية على غرار الجزائر، الاردن، الإمارات، البحرين، السعودية، العراق، السودان، المغرب، اليمن، تونس، سلطنة عمان، سوريا، مصر، موريتانيا، فلسطين، ليبيا والذين سيتنافسون على المراتب الخمس الأولى امام لجنة تحكيم مكونة من رئيس مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي الدكتور علي بن تميم إلى جانب أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون في معهد النقد الفني بالقاهرة الدكتورة أماني فؤاد والمختص في السيميائيات اللغوية الدكتور محمد حجو.

للتذكير، ينظم برنامج “أمير الشعراء” مرة كل سنتين على مسرح شاطئ الراحة في إمارة أبوظبي، وهو عبارة عن مسابقة أدبية في مجال الشعر العربي الفصيح، حيث انطلق موسمه الأول في عام 2007.

للإشارة، يستقبل البرنامج في كل موسم آلاف القصائد من شعراء العرب على مستوى دول العالم، وتقوم لجنة التحكيم بفرز وتقييم الأعمال المشاركة ومن ثم انتقاء المميزة منها، ليتم بعد ذلك استضافة أكثر من 150 شاعر ممن وقع عليهم الاختيار في العاصمة أبوظبي، كما تقوم لجنة التحكيم بإجراء مقابلات فردية مع كل شاعر، ومن ثم يتم اختيار أفضل 40 شاعرا من المتقدمين ليدخلوا في مرحلة الاختبارات وصولا إلى قائمة الـ20 شاعرا الذين سيشاركون في الحلقات المباشرة للبرنامج، فيما يتحصل الفائزون بجوائز قيمة في نهاية المنافسة، حيث تقدم إدارة البرنامج جائزة نقدية مقدرة بمليون درهم إماراتي لصاحب المركز الأول بالإضافة إلى منحه لقب “أمير الشعراء”، وبردة الشعر، وخاتم الإمارة.

أما الفائز بالمرتبة الثانية فيحصل على جائزة نقدية قيمتها 500 ألف درهم إماراتي، فيما يتحصل صاحب المرتبة الثالثة على جائزة نقدية مقدرة بـ300 ألف درهم، اما صاحب المرتبة الرابعة فتمنحه ادارة البرنامج جائزة بقيمة 200 ألف درهم، كما سيتحصل صاحب المركز الخامس على جائزة مالية مقدرة بـ100 ألف درهم إماراتي.