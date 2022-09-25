الجزائري براف يُدعّم مصر لِاحتضان أولمبياد 2036

مصطفى براف (الثاني من اليسار) وتوماس باخ (الثالث من اليسار) خلال استقبالهما من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

قدّم رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية سابقا مصطفى براف، دعمه لِمصر التي تعتزم الترشّح لِاحتضان الألعاب الأولمبية نسخة 2036.

وكان مصطفى براف ضمن وفد الشخصيات الرياضية العالمية، التي حُظيت بِاستقبال من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقاد الوفد رئيس اللجنة الدولية الأولمبية توماس باخ، الذي اطّلع على المنشآت الرياضية التي تحوزها مصر.

واستلم مصطفى براف دعوة الحضور، بِاعتباره يرأس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية.

وقالت السلطات الرياضية المصرية في أحدث بيان لها، إن بلدها يستعدّ للتقدّم بِملف الترشّح لِاحتضان أولمبياد 2036.

ولم يسبق لِأيّ بلد إفريقي أو عربي احتضان الأولمبياد، التظاهرة الرياضية الكبيرة التي انْتُظمت منها 32 نسخة ما بين 1896 و2021.

وإذا كانت العاصمة الفرنسية باريس ستحتضن الألعاب الأولمبية طبعة 2024، فإن مدينة لوس أنجلس الأمريكية ستكون مسرحا لِدورة 2028، بينما يُقام استحقاق 2032 بِمدينة بريزبان الأسترالية.