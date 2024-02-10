الجزائري بلبشير يتألق في ملتقى ليون لألعاب القوى داخل القاعة

تألق العداء الجزائري محمد بلبشير، في ملتقى ألعاب القوى داخل القاعة، بمدينة ليون الفرنسية.

وفاز العداء الجزائري بسباق 800 متر، بتوقيت قدره 1 د و47 ثا و36 ج.

واحتل البريطاني جاي ليرمونث المركز الثاني بتوقيت 1 د و47 ثا و84 ج، فيما حلّ الياباني ميكيتو في المركز الثالث بتوقيت 1 د و49 ثا و95 ج.