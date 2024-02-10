الجزائري بلبشير يتألق في ملتقى ليون لألعاب القوى داخل القاعة
تألق العداء الجزائري محمد بلبشير، في ملتقى ألعاب القوى داخل القاعة، بمدينة ليون الفرنسية.
وفاز العداء الجزائري بسباق 800 متر، بتوقيت قدره 1 د و47 ثا و36 ج.
واحتل البريطاني جاي ليرمونث المركز الثاني بتوقيت 1 د و47 ثا و84 ج، فيما حلّ الياباني ميكيتو في المركز الثالث بتوقيت 1 د و49 ثا و95 ج.
#بلبشير_محمد🇩🇿 يفوز🥇 بسباق 800متر بزمن قدرب 1 د و 47 ث و 36 ج سلسلة B ضمن فعاليات ملتقى ألعاب القوى داخل ليون فرنسا الجمعة 9 فيفري 2024 👇.https://t.co/YgExpU6NeQ
Congratulations
منير دمبري ✍️ pic.twitter.com/AeHvaMsL1E
— FAA-Fédération Algérienne d’Athlétisme. (@AlgerienneFaa) February 9, 2024