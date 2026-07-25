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رياضة

الجزائري بن بارة يحقق الحد الأدنى المؤهل لمونديال 2027

عمر سلامي
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الجزائري بن بارة يحقق الحد الأدنى المؤهل لمونديال 2027

حقق السباح الجزائري منصف بن بارة الحد الأدنى “ب” المؤهل إلى بطولة العالم للسباحة 2027.

وتألق السباح الجزائري بن بارة في منافسات الملتقى الفرنسي الصيفي للسباحة، التي احتضنتها مدينة كاني أون روسيون، بعد تتويجه بالمركز الأول في سباق 200 متر ظهر بتوقيت 2د 01ثا 82ج.

وهنأت الاتحادية الجزائرية للسباحة، منصف بن بارة على هذا الإنجاز، وتمنت له المزيد من التألق مستقبلا.

وستقام بطولة العالم للسباحة 2027 بالعاصمة المجرية بودابست، في الفترة الممتدة من 26 جوان إلى 18 جويلية 2027.

فيما ستجرى منافسات السباحة داخل الأحواض بين 10 و18 جويلية، كما ستشكل هذه البطولة محطة أساسية في سباق التأهل إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

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