الجزائري بودبوز أكثر اللاعبين مشاركة في الدوري الفرنسي

بـ344 مباراة متجاوزا رقم عبد القادر فرحاوي

نجح اللاعب الجزائري، رياض بودبوز، نجم نادي سانت إيتيان الفرنسي في تحطيم الرقم القياسي لعدد المباريات التي شارك فيها لاعب جزائري في الدوري الفرنسي، بعد أن خاض، الأحد الماضي، مباراته رقم 344 في “الليغ 1″، بمناسبة مواجهة فريقه سانت إيتيان لنادي ستراسبورغ لحساب الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي، والتي شهدت خسارة قاسية لزملاء الجزائري بخماسية لهدف.

وصمد الرقم السابق لأكثر اللاعبين الجزائريين مشاركة في الدوري الفرنسي لأزيد من 20 عاما، وكان بحوزة الدولي الجزائري السابق، عبد القادر فرحاوي، بـ343 مباراة، وهو الذي لعب لأندية مونبولييه وسانت إيتيان وكان الفرنسية، قبل أن يأتي الدور على بودبوز الذي نجح في كسر هذا الرقم القياسي، ويعد الدولي الجزائري السابق، رياض بودبوز (31 سنة)، من أبرز لاعبي الدوري الفرنسي وأقدمهم، على اعتبار أنه بدأ مسيرته في “الليغ 1” بعمر 18 عاما سنة 2008 عندما شارك في أول مباراة له مع فريقه السابق نادي سوشو، قبل أن يخوض عدة تجارب مع أندية أخرى، منها تجربة قصيرة لموسم ونصف في إسبانيا، مع فريقي ريال بتيتس وسلتا فيغو، وهي التجربة الوحيدة التي خاضها خارج فرنسا.

إلى ذلك، لعب بودبوز في فرنسا لأندية سوشو وباستيا ومونبولييه وسانت إيتيان، وشارك في 344 مباراة من الدوري الفرنسي من مجموع 360 مباراة كان حاضرا فيها، أي أنه بقي احتياطيا 16 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 46 هدفا وصناعة 58 هدفا آخر، وتفوّق بودبوز في إحصائية أكثر اللاعبين الجزائريين مشاركة في الدوري الفرنسي على الأسطورة رشيد مخلوفي، نجم نادي سانت إيتيان خلال سنوات الستينيات والسبعينيات، الذي شارك في 341 مباراة.

يجدر الذكر، أن تجربة رياض بودبوز مع نادي سانت إيتيان عرفت الكثير من المشاكل بسبب عدم نجاحه في الحصول على مكانة أساسية وخلافاته مع المدرب كلود يويال، وحاولت إدارة النادي التخلص منه الموسم الماضي وحتى قبل بداية الموسم الجاري بسبب راتبه السنوي الكبير، لكنها فشلت في ذلك بسبب تمسك بودبوز في البقاء واستكمال عقده مع الفريق.