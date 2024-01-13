الجزائري بوزوق الأفضل خلال مرحلة الذهاب بالدوري المغربي

تألق مهاجم الرجاء، الجزائري يسري بوزوق بشكل لافت خلال مرحلة الذهاب من هذا الموسم، بالدوري المغربي.

وأبرز موقع “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم أرقام يسري بوزوق خلال مرحلة الذهاب.

ويحتل بوزوق صدارة هدافي الدوري المغربي بـ7 أهداف مناصفة مع نوفل الزرهوني والسنغالي باب باجي مهاجم المغربي التيطواني.

وحسب “سوفاسكور”، فإن بوزوق أفضل ممرر في مرحلة الذهاب، بـ5 تمريرات، والوحيد الذي تجاوز 10 مساهمات تهديفية بـواقع 12 مساهمة.

كما يملك أعلى نسبة في ترجمة الأهداف بـ 47%، ونال أعلى تقيين من موقع “سوفاسكور” في مرحلة الذهاب بـ 7,88.