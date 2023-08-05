-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الجزائري بوزوق بديلا لميسي في صورة الشطرنج أمام رونالدو

عمر سلامي
  • 124
  • 0
الجزائري بوزوق بديلا لميسي في صورة الشطرنج أمام رونالدو
ح.م
يسري بوزوق ورونالدو

نشر نادي الرجاء المغربي صورة وضع فيها نجمه الجزائري يسري بوزوق بديلا للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في محاكاة لصورة الشطرنج أمام كريستيانو رونالدو.

وقام نادي الرجاء بنشر الصورة عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” لإثارة حماس جماهيره قبل مواجهة النصر السعودي في بطولة العرب للأندية.

وقبل انطلاق كأس العالم في قطر 2022، انتشرت صورة لإحدى العلامات التجارية الشهيرة في عالم الأزياء ظهر فيها النجم البرتغالي رونالدو وغريمه ميسي في مباراة شطرنج قبل مشاركتهما في البطولة.

ويواجه الرجاء المغربي، النصر السعودي، هذا الأحد، في إطار ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وسجل بوزوق هدفا في فوز الرجاء 2-1 على شباب بلوزداد في دور المجموعات، بينما هزّ رونالدو شباك الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك المصري.

مقالات ذات صلة
جماهير الأهلي السعودي ترفض تسريح بودبوز

جماهير الأهلي السعودي ترفض تسريح بودبوز

نادي بوردو الفرنسي يريد خطف بوعالية

نادي بوردو الفرنسي يريد خطف بوعالية

بطولة العرب للأندية.. توغاي الأكثر دقة في الكرات الطويلة

بطولة العرب للأندية.. توغاي الأكثر دقة في الكرات الطويلة

بالفيديو.. براهيمي يصنع الحدث في عزازقة بولاية تيزي وزو

بالفيديو.. براهيمي يصنع الحدث في عزازقة بولاية تيزي وزو

ميركاتو.. توبة على رادار نادي نانت الفرنسي

ميركاتو.. توبة على رادار نادي نانت الفرنسي

مبابي يودّع بوفون برسالة مؤثرة

مبابي يودّع بوفون برسالة مؤثرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد