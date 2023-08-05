الجزائري بوزوق بديلا لميسي في صورة الشطرنج أمام رونالدو

نشر نادي الرجاء المغربي صورة وضع فيها نجمه الجزائري يسري بوزوق بديلا للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في محاكاة لصورة الشطرنج أمام كريستيانو رونالدو.

وقام نادي الرجاء بنشر الصورة عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” لإثارة حماس جماهيره قبل مواجهة النصر السعودي في بطولة العرب للأندية.

وقبل انطلاق كأس العالم في قطر 2022، انتشرت صورة لإحدى العلامات التجارية الشهيرة في عالم الأزياء ظهر فيها النجم البرتغالي رونالدو وغريمه ميسي في مباراة شطرنج قبل مشاركتهما في البطولة.

ويواجه الرجاء المغربي، النصر السعودي، هذا الأحد، في إطار ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وسجل بوزوق هدفا في فوز الرجاء 2-1 على شباب بلوزداد في دور المجموعات، بينما هزّ رونالدو شباك الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك المصري.