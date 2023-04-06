الجزائري بوزوق يوقّع على رقم غير مسبوق في داربي الوداد والرجاء

وقع الجزائري يسري بوزوق على رقم غير مسبوق في تاريخ مباريات الداربي، بين الوداد البيضاوي والرجاء.

ونفذ بوزوق بنجاح ركلة جزاء لفريق الرجاء في الدقيقة 37 ليمنح ناديه هدف السبق أمام الوداد.

وتعد الركلة المسجلة من اللاعب الجزائري، الرابعة تواليا للرجاء في آخر الداربيات لتكون الأهداف الأربعة الأخيرة التي وقع عليها الرجاء لغاية الآن في مرمى الوداد جميعها من ركلات الجزاء.

كما أن ركلات الجزاء الأربع جميعها تم الإعلان عنها من طرف نفس الحكم وهو رضوان جيد.

وانتهى داربي الرجاء والوداد الذي جمع الناديين سهرة الأربعاء على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما.