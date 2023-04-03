الجزائري بولوسة يتوّج بالفضة في دورة أنطاليا الدولية لتنس الطاولة

فاز الجزائري مهدي بولوسة رفقة البلجيكي أدريان رسونفوس بالميدالية الفضية في منافسات الزوجي لدورة أنطاليا الدولية لتنس الطاولة .

وانهزم الثنائي في اللقاء النهائي أمام الثنائي إيزاك كوينك و بانغ يو من سنغافورا (0-3)، حيث لم يتمكن الجزائري بولوسة وزميله البلجيكي من الصمود أمام حيوية الشابين من سنغافورة اللذين حسما المباراة في أقل من نصف ساعة بـ11-8 و11-2 و11-2.

وكان الزوجي الجزائري البلجيكي قد تأهل في اللقاء نصف النهائي على الثنائي المكون من الكندي إدوارد لي وليون شي فانغ من ماليزيا، بنتيجة 3-0.

وشاركت الجزائر بأربعة عناصر في دورة أنطاليا، وتدخل مشاركة العناصر الوطنية ضمن تحضيراتها للدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية باريس 2024 مرورا بالمنافسات الدولية القادمة، منها الدور التأهيلي للبطولة الإفريقية للأمم لمنطقة شمال إفريقيا و الألعاب العربية التي ستقام بالجزائر شهر جويلية و البطولة الإفريقية للأمم بتونس في سبتمبر.