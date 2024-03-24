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رياضة

الجزائري حمزة ياسين يفوز بلقب سباق الدراجات في دورة “ند الشبا” الرياضية

عمر سلامي
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الجزائري حمزة ياسين يفوز بلقب سباق الدراجات في دورة “ند الشبا” الرياضية
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حمزة ياسين يتوج بالسباق

فاز الدراج الجزائري حمزة ياسين، بلقب سباق الدراجات الهوائية في الفئة المفتوحة للرجال لمسافة 74 كلم، والذي أقيم ضمن النسخة 11 من دورة “ند الشبا” الرياضية، في دبي بالإمارات.

ونال حمزة ياسين، جائزة المركز الأول في السباق الذي شارك فيه أكثر من 700 دراج، بعدما أنهى السباق في زمن قدره 01:31:43ساعة.

وتفوق الجزائري حمزة ياسين بجزء من الثانية على المغربي السعيد أبوالواش، الذي حلّ في المركز الثاني، وحل الإماراتي محمد أحمد المطيوعي، في المركز الثالث بفارق أجزاء من الثانية.

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