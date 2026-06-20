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رياضة

الجزائري “رحو” يقود مازيمبي إلى نيل لقب البطولة الكونغولية

الشروق الرياضي
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الجزائري “رحو” يقود مازيمبي إلى نيل لقب البطولة الكونغولية

قاد المدرب الجزائري الحالي واللاعب الدولي المتقاعد سليمان رحو عصر السبت، فريق مازيمبي إلى إحراز لقب بطولة الكونغو الديموقراطية.

وفاز فريق مازيمبي بِثنائية نظيفة على الضيف نادي سيلست، بِرسم الجولة الأخيرة من مرحلة لقب البطولة الكونغولية.

وأنهي فريق مازيمبي المشوار وهو يملك 30 نقطة في صدارة لائحة ترتيب مرحلة اللقب، متقدّما عن الوصيف نادي إيغل دو كونغو بِفارق 4 نقاط.

وكان التقني سليمان رحو (50 سنة) قد استلم مهام تدريب فريق مازيمبي الكونغولي في جانفي الماضي.

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