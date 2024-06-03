الجزائري سجاتي يحقق أحسن نتيجة عالمية للموسم في 800 م (فيديو)

حقق العداء الجزائري جمال سجاتي أحسن نتيجة عالمية للموسم في سباق الـ800 م، ضمن فعاليات الجولة السابعة لملتقيات الدوري الماسي لألعاب القوى بإستكهولم.

وفاز سجاتي بسباق 800م بزمن قدر بـ 1.43,23 دق محققا أحسن نتيجة عالمية للموسم.

وتمكن العداء الجزائري من تحسين التوقيت الذي حققه قبل خمسة أيام في تجمع أوسترافا بالتشيك، عندما حقق أحسن نتيجة عالمية بتوقيت قدره، 1.43.51 دقيقة.

ملتقى “أوسترافا” لألعاب القوى.. الجزائري سجاتي يحقق أحسن نتيجة عالمية لهذه السنة

وفاز العداء الجزائري جمال سجاتي بسباق 800 متر، في تجمع ألعاب القوى، أوسترافا بجمهورية التشيك.

واحتل سجاتي المركز الأول في السباق بزمن قدره 1.43.51 دقيقة، محققا أحسن نتيجة عالمية لهذه السنة، في سباق 800 متر.

وتقدم العداء الجزائري على منافسه الفرنسي غابريال تويال الذي حقق زمنا قدره1 د 45 ث 79 ج، فيما حلّ السويدي اندرياس كرامر في المركز الثالث بتوقيت 1 د 45 ث و 85 ج.

أما مواطنه علي قواند المشارك في ملتقى أوسترافا، فقد أنهى السباق في المركز التاسع بزمن قدره 1 د 48 ثا و 52 ج.