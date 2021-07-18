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رياضة

الجزائري سفيان كولا يعوض بلعمري في ليون الفرنسي

ع. ع
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الجزائري سفيان كولا يعوض بلعمري في ليون الفرنسي

دعم نادي أولمبيك ليون الفرنسي صفوفه بصفقة جزائرية جديدة، لخلافة جمال بلعمري الذي رحل مؤخرا، تحسبا لمنافسات الموسم الجديد.

وكان جمال بلعمري قد رحل عن ليون خلال الفترة الماضية، للانتقال إلى قطر القطري، بعد فشله في الحصول على فرصة بالتشكيلة الأساسية للفريق الفرنسي.

وأعلن بطل فرنسا في 7 مناسبات تعاقده رسميا مع الجزائري الآخر سفيان كولا لموسم وحيد، على سبيل الإعارة من نادي بورج بيرونا، الناشط في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي. وسيسعى كولا لإثبات وجوده خلال الموسم المقبل، على أمل إقناع النادي الفرنسي بضمه لصفوفه بشكل نهائي في فترة لاحقة. ويمتاز صاحب الـ19 عاما بقدرته على اللعب بنفس الكفاءة في مركزي المدافع الأيمن والوسط الأيمن.

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