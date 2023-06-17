الجزائري طفاف أفضل حارس في كأس العرب داخل القاعة

توّج حارس المنتخب الوطني داخل القاعة، سمير طفاف، بجائزة أفضل حارس في النسخة السابعة لكأس العرب.

وقدم حارس مرمى هيروفيل الفرنسي، بطولة في المستوى بفضل تصدياته وتألقه في مباريات المنتخب الجزائري، خاصة في ربع النهائي أمام العراق.

#كأس_العرب_لكرة_قدم_الصالات⁩ | توج بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة ⁧#كاس_العرب⁩ 🏆 حارس منتخب #الجزائر سمير طفاف مبروووك 👏 pic.twitter.com/p7Iqilyjyb — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) June 16, 2023

وتمكن المنتخب الجزائري من بلوغ نصف نهائي البطولة، لأول مرة، حيث أقصيّ في هذا الدور أمام الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتوج المنتخب المغربي باللقب للمرة الثالثة تواليا، عقب فوزه في نهائي النسخة السابعة، أمسية الجمعة أمام الكويت بنتيجة ثقيلة سبعة (7-1 ).