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رياضة

الجزائري طفاف أفضل حارس في كأس العرب داخل القاعة

عمر سلامي
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الجزائري طفاف أفضل حارس في كأس العرب داخل القاعة
ح.م
الحارس سمير طفاف

توّج حارس المنتخب الوطني داخل القاعة، سمير طفاف، بجائزة أفضل حارس في النسخة السابعة لكأس العرب.

وقدم حارس مرمى هيروفيل الفرنسي، بطولة في المستوى بفضل تصدياته وتألقه في مباريات المنتخب الجزائري، خاصة في ربع النهائي أمام العراق.

وتمكن المنتخب الجزائري من بلوغ نصف نهائي البطولة، لأول مرة، حيث أقصيّ في هذا الدور أمام الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتوج المنتخب المغربي باللقب للمرة الثالثة تواليا، عقب فوزه في نهائي النسخة السابعة، أمسية الجمعة أمام الكويت بنتيجة ثقيلة سبعة (7-1 ).

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