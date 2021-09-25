الجزائري عبيد شارف يدير مباراة موريتانيا – تونس

الجولة الرابعة من تصفيات كاس العالم 2022

اختارت الاتحادية الدولية لكرة القدم طاقم تحكيم جزائري لادارة مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022، بين المنتخبين الموريتانيا ونظيره التونسي المقررة في العاشر من أكتوبر القادم بنواقشط بداية من الساعة الثامنة مساء.

وأسندت مهمة تحكيم المباراة للدولي الجزائري عبيد شارف مهدي بمساعدة الثنائي، عماري بوعبدالله و زرهوني عباس أكرم،ويوخالفة نبيل كحكم رابع،في حين اختارت الفيفا السينيغالي بادارا دياتا كمراقب للحكام.

علما أن مباراة الجولة الثالثة بين المنتخبين التونسي و الموريتاني يديرها الحكم باملاك تيسيما ،علما أن المباراة المذكورة ستلعب يوم الخميس السابع أكتوبر 2021 على الساعة الثامنة ليلا بملعب حمادي العقربي في رادس.

وكان الدولي الجزائري عبيد شارف مهدي قد أدار بامتياز مباراة الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 بين كوت ديفوار و الكاميرون و انتهت بفوز الايفواريين بنتيجة 2-1،وتلقى التقدير و الثناء من الفريقين.