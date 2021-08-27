الجزائري عدلي ينهي تفاصيل اتفاقه مع ميلان الإيطالي

مزاملته لبن ناصر مرتبطة بالرد النهائي لبوردو

توصلت إدارة نادي ميلان الإيطالي إلى اتفاق نهائي مع اللاعب صاحب الأصول الجزائرية، ياسين عدلي، نجم نادي بوردو الفرنسي، بخصوص كل تفاصيل العقد الذي سيربطه بالنادي اللومباردي، في انتظار إنهاء المفاوضات مع فريقه للحصول على خدماته قبل غلق سوق التحويلات الصيفية.

وكانت إدارة نادي ميلان ممثلة في مديرها الرياضي، باولو مالديني، التقت بوكيل أعمال عدلي، الفرنسي، موسى سيسوكو، ووافقت على الشروط التي وضعها عدلي (21 عاما) خريج أكاديمية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المرشح للبصم على مشوار كروي كبير بفضل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها، وقال الصحفي الإيطالي، نيكولو شيرا، في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر” إن ميلان اتفق على التفاصيل الشخصية في عقد عدلي، مشيرا إلى أن الأخير سيمضي عقدا يمتد لأربع سنوات كاملة مع بند يتيح التمديد لعام إضافي، في وقت سيحصل فيه على راتب سنوي يقدر بـ1.6 مليون يورو، وهو أحسن بكثير مما كان يتقاضاه في نادي بوردو الفرنسي.

وأكد نفس المصدر أن إدارة ميلان ستقوم خلال الساعات المقبلة بالتفاوض مع نظيرتها من نادي بوردو الفرنسي، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بخصوص قيمة بيع اللاعب الجزائري، ففي الوقت الذي يريد فيه الفرنسيون مبلغ 15 مليون يورو، فإن ميلان يريد دفع مبلغ 10 ملايين يورو فقط، وسيسعى ميلان لحسم الصفقة سريعا مع بقاء 6 أيام فقط عن غلق سوق التحويلات.

يجدر الذكر، أنه في حال توقيع عدلي مع ميلان فإنه سيزامل الجزائري الآخر، إسماعيل بن ناصر، نجم الوسط الأول في النادي اللومباردي، في حين سيكون ياسين عدلي بديله المحتمل.