-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الجزائري عماري ينهي طواف الغابون في المركز الثاني

عمر سلامي
  • 117
  • 0
الجزائري عماري ينهي طواف الغابون في المركز الثاني
ح.م
عماري رفقة المتوجين في طواف "تروبيكال أميسا بونغو"

أنهى الدراج الجزائري حمزة عماري طواف “تروبيكال أميسا بونغو” بالغابون في المركز الثاني من الترتيب العام.

واحتل عماري المركز الثاني في الطواف، عقب المرحلة السابعة والأخيرة التي جرت الأحد بين كاب إستيرياس، أواندو و العاصمة الغابونية، ليبروفيل.

وتمكن الدراج الجزائري البالغ من العمر20 سنة، من إحراز القميص الأبيض لأحسن دراج في فئة الشباب.

وفي الترتيب العام للمنافسة، عاد القميص الأصفر إلى الفرنسي جوفروا سوب بتوقيت 20سا 18د 16ثا، وبفارق 29 ثانية عن الجزائري حمزة عماري 20سا 18د 45ثا.

وشارك المنتخب الوطني في طواف “تروبيكال أميسا بونغو” بالغابون بكل من عز الدين لعقاب، حمزة عماري، عبد الرحمن منصوري، حمزة منصوري، محمد نجيب عسال و صلاح الدين الأيوبي شركي، وتحت قيادة المدرب الوطني محمد مختاري.

مقالات ذات صلة
انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة “الخضر” في نصف نهائي “الشان”

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة “الخضر” في نصف نهائي “الشان”

دراجي يكشف حقائق جديدة حول قضية عضو الكاف المتهم بالتحرش

دراجي يكشف حقائق جديدة حول قضية عضو الكاف المتهم بالتحرش

بالفيديو.. هكذا احتفل أشبال بوقرة بالتأهل إلى المربع الذهبي

بالفيديو.. هكذا احتفل أشبال بوقرة بالتأهل إلى المربع الذهبي

حساب “البريمرليغ” يستذكر.. بلماضي يصنع وبن عربية يسجل (فيديو)

حساب “البريمرليغ” يستذكر.. بلماضي يصنع وبن عربية يسجل (فيديو)

بلعمري يجتاز الفحص الطبي للالتحاق بالوداد البيضاوي

بلعمري يجتاز الفحص الطبي للالتحاق بالوداد البيضاوي

هذه خيارات بوقرة لتوقيف انتفاضة النيجر وتنشيط النهائي

هذه خيارات بوقرة لتوقيف انتفاضة النيجر وتنشيط النهائي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد