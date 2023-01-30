الجزائري عماري ينهي طواف الغابون في المركز الثاني

عماري رفقة المتوجين في طواف "تروبيكال أميسا بونغو"

أنهى الدراج الجزائري حمزة عماري طواف “تروبيكال أميسا بونغو” بالغابون في المركز الثاني من الترتيب العام.

واحتل عماري المركز الثاني في الطواف، عقب المرحلة السابعة والأخيرة التي جرت الأحد بين كاب إستيرياس، أواندو و العاصمة الغابونية، ليبروفيل.

وتمكن الدراج الجزائري البالغ من العمر20 سنة، من إحراز القميص الأبيض لأحسن دراج في فئة الشباب.

وفي الترتيب العام للمنافسة، عاد القميص الأصفر إلى الفرنسي جوفروا سوب بتوقيت 20سا 18د 16ثا، وبفارق 29 ثانية عن الجزائري حمزة عماري 20سا 18د 45ثا.

وشارك المنتخب الوطني في طواف “تروبيكال أميسا بونغو” بالغابون بكل من عز الدين لعقاب، حمزة عماري، عبد الرحمن منصوري، حمزة منصوري، محمد نجيب عسال و صلاح الدين الأيوبي شركي، وتحت قيادة المدرب الوطني محمد مختاري.