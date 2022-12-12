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رياضة

الجزائري غربال الحكم الإفريقي الوحيد المتبقي في المونديال

عمر سلامي
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الجزائري غربال الحكم الإفريقي الوحيد المتبقي في المونديال
ح.م
الحكم مصطفى غربال

يعتبر الحكم الجزائري مصطفى غربال الحكم الأفريقي الوحيد المتبقي ضمن قائمة الحكام الـ12، المعنيين بالتواجد في نصف النهائي والنهائي والمباراة الترتيبية.

وضمت قائمة الحكام الذين تم الاحتفاظ بهم للمباريات المتبقية من مونديال قطر، 12 حكما، منهم 3 عرب وهم القطري عبد الرحمن الجاسم والإماراتي محمد حسن محمد والجزائري مصطفى غربال.

وجاء إختيار غربال ضمن القائمة المصغرة للدورين نصف النهائي والنهائي، والمباراة الترتيبية، بالنظر إلى المستوى الجيد الذي ظهر به في المونديال.

كما لا يتواجد ضمن القائمة أي حكم لا يزال منتخب بلاده ينافس في المونديال.

وشملت القائمة أيضا، المكسيكي أرتورو راموس والأمريكي إسماعيل الفاتح، والبرازيليين ويلتون سامبايو ورفائيل كلاوس والفنزويلي خيسوس فالنيزولا والبريطاني أنتوني تايلور والإيطالي دانيلي أورساتو والهولندي داني ماكيلي والبولندي سزيمون.

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